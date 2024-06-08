Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився ряд контрольних поєдинків за участі команд, які зіграють на Євро-2024.

Шість колективів, які братимуть участь у чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, зіграли товариські матчі в п'ятницю, 7 червня.

Румунія, майбутній суперник України в групі Е, не зуміла вдома здолати Ліхтенштейн.

Румунія — Ліхтенштейн 0:0

Румунія: Молдован — Могош (Банку, 58), Дрегушин, Раковіцан, Олару (Дрегуш, 76) — Сореску, Чікелдеу (Станчу, 58), Шут (Марін, 58), Хаджі (Ман, 65), Коман (Міхейле, 65) — Пушкаш

Ліхтенштейн: Бюхель — Вольфінгер, Бек, Гоппель, Обервадіцер, Кіндле (Марксер, 55) — Люхінгер (Гаслер, 90), Бюхель, Зеле — Саланович (Люк-Нотаро, 46, Єгер, 90), Кранц (Саглам, 65)

Попередження: Вольфінгер, Кранц, Люхінгер, Бюхель, Зеле

Англія зазнала поразки від Ісландії, вперше за 70 років пропустивши першою на Вемблі Стедіум у трьох матчах поспіль.

Англія — Ісландія 0:1

Гол: Торстейнссон, 12

Англія: Рамсдейл — Вокер (Александер-Арнольд, 66), Стоунз (Конса, 46), Геї, Тріпп'єр (Гомес, 64) — Мейну, Райс — Палмер (Езе, 77), Фоден, Гордон (Сака, 64) — Кейн (Тоуні, 64)

Ісландія: Вальдімарссон — Б'яркасон, Гретарссон, Інгасон, Фіннссон — Траустасон, Гудмундссон (Сігурдссон, 83), Гаральдссон (Йоганнессон, 83) — Торстейнссон (Лунддаль, 90+3), Гудйонсен, Андерсон (Тордарсон, 64)

Попередження: Інгасон, Гаральдссон, Фіннссон

Німеччина після нульової нічиєї з Україною у вольовому стилі здолала Грецію.

Німеччина — Греція 2:1

Голи: Гаверц, 56, Гросс, 89 — Масурас, 33

Німеччина: Ноєр — Кімміх (Генріхс, 68), Та, Рюдігер (Шлоттербек, 69), Міттельштедт (Раум, 46) — Андріх (Гросс, 68), Кроос — Вірц (Сане, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 68), Мусіала — Гаверц

Греція: Влаходімос (Атанасіадіс, 78) — Рота, Мавропанос, Хацидіакос, Яннуліс — Сіопіс, Манталос (Курбеліс, 78) — Масурас (Дувікас, 68), Бакасетас (Бухалакіс, 68), Цоліс — Яннідіс (Павлідіс, 10)

Попередження: Яннуліс

Чехія розтрощила Мальту, Албанія впоралась з Азербайджаном, а Шотландія і Фінляндія не виявили сильнішого.

Чехія — Мальта 7:1

Голи: Барак, 6 (пен.), Хитіл, 44, 57, Д. Юрасек, 48, Лінгр, 71, М. Юрасек, 85, Черни, 89 — Мбонг, 59

Вилучення: Мбонг, 84

Албанія — Азербайджан 3:1

Голи: Байрамі, 11, Манай, 81, Лачі, 87 — Гурбанли, 90+1

Шотландія — Фінляндія 2:2

Голи: Хосконен, 54 (автогол), Шенкленд, 58 — Каллман, 72, Антман, 85 (пен.)