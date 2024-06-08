Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 7 червня 2024 року.

Національна збірна Німеччини в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Греції, і ледь не зіпсувала настрій уболівальникам на власному полі.

Команда Юліана Нагельсманна пропустила першою посеред стартової половини зустрічі, хоча знову мала перевагу над суперниками за володінням м’ячем. Однак у створенні гольових моментів "Бундестім" поступались і дуже помітно.

У другому таймі гра перевернулась, і вже господарі поля домінували й у підсумку не тільки відігрались, а ще й перемогли за рахунок пізнього гола.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Німеччина — Греція в рамках підготовки до Євро-2024:

Німеччина — Греція 2:1

Голи: Гаверц, 56, Гросс, 89 — Масурас, 33

Німеччина: Ноєр — Кімміх (Генріхс, 68), Та, Рюдігер (Шлоттербек, 69), Міттельштедт (Раум, 46) — Андріх (Гросс, 68), Кроос — Вірц (Сане, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 68), Мусіала — Гаверц

Греція: Влаходімос (Атанасіадіс, 78) — Рота, Мавропанос, Хацидіакос, Яннуліс — Сіопіс, Манталос (Курбеліс, 78) — Масурас (Дувікас, 68), Бакасетас (Бухалакіс, 68), Цоліс — Яннідіс (Павлідіс, 10)

Попередження: Яннуліс