На Євро-2024 "клітчасті" зіграють з Іспанією, Італією та Албанією.
Гравці збірної Хорватії, Getty Images
08 червня 2024, 11:45
Прес-служба збірної Хорватії оголосила остаточну заявку національної команди на майбутній чемпіонат Європи — 2024, який пройде в Німеччині.
У заявку команди Златко Даліча потрапили усі дозволені 26 гравців.
Воротарі: Домінік Лівакович (Фенербахче), Івіца Івушич (Пафос), Неділько Лабрович (Рієка).
Захисники: Домагой Віда (АЕК), Йосип Юранович (Уніон), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Борна Соса (Аякс), Йосип Станішич (Баєр), Йосип Шутало (Аякс), Мартін Ерліч (Сассуоло), Марін Понграчіч (Лечче).
Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Марсело Брозович (Ан-Наср), Маріо Пашаліч (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Вольфсбург) Лука Іванушець (Феєнорд), Лука Сучич (РБ Зальцбург), Мартін Батуріна (Динамо Загреб).
Нападники: Іван Перішич (Хайдук), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пьяца (Рієка), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашаліч (Рієка) .
На груповому етапі Євро-2024 збірна Хорватії зіграє з Іспанією, Італією та Албанією.