Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 червня 2024 року.

Національна збірна Португалії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Хорватії, і в підсумку поступилась суперникам на власному полі.

Хорвати вийшли вперед за рахунок уже на стартових хвилинах, коли Модричу вдалось реалізувати пенальті, після чого команда Роберто Мартінеса дуже важко відновлювалась і в підсумку програла першу половину зустрічі.

Однак одразу після перерви господарям удалось забити зусиллями Жоти, проте розвернутись "європейським селесао" ніхто не дозволив — Будімір відновив перевагу "картатих", після чого вони втримували її аж до фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Португалія — Хорватія в рамках підготовки до Євро-2024:

Португалія — Хорватія 1:2

Голи: Жота, 48 — Модрич, 9 (пен), Будімір, 56

Португалія: Кошта — Далот (Канселу, 46), Діаш, Інасіу, Мендеш (Семеду, 46) — Палінья — Фернандеш (Нету, 71), Вітінья (Нунеш, 84) — Сілва, Феліш (Леау, 46) — Рамуш (Жота, 46).

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Брозович (Іванушец, 75) — Модрич (Перішич, 54), Ковачич (Влашич, 75) — Маєр (Пашалич, 54), Крамарич (Сучич, 54) — Будімір (Петкович, 67).

Попередження: Канселу — Брозович, Іванушец