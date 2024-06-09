Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досвідчений керманич зробив прогноз на міжнародний форум.

Португальський головний тренер Жозе Моурінью поступово освоюється в новій ролі на чолі турецького Фенербахче.

Однак така велика подія, як чемпіонат Європи-2024 в Німеччині, не могла пройти повз нього.

Журналісти розпитали Моурінью щодо майбутніх фаворитів турніру, і ось, що він їм відповів.

"Я думаю, що майже всі погодяться з моєю думкою. Португалія, Англія та Франція — фаворити, а на другому місці я б поставив Німеччину та Іспанію.

Італія як цьогорічний чемпіон Європи? Я так не думаю. Вони не достатньо талановиті для цього. Не думаю, що вони знову переможуть", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що раніше у Моурінью не викликала сумнівів роль Кріштіану Роналду на турнірі.