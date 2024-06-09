Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер розповів щодо ролі півзахисника у команді.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловив думку стосовно виступів Джуда Беллінгема.

"Я впевнений, що він це зробить, але це не є його обов'язком", — цитує тренера ресурс BBC.

"Впевнений, що він здатний витримати тиск, але ми не робимо ставку виключно на Джуда. У нас багато хороших гравців і спробувати виграти цей турнір – це колективне завдання.

Звичайно, він гравець із приголомшливим менталітетом і вплине на всю групу гравців".

Збірна Англії в зустрічі з Ісландією пропустила першою на Вемблі в третьому поспіль матчі.