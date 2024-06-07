Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Після поєдинку з Ісландією популярність хештегу #SouthgateOut може значно зрости.

Збірна Англії приймає збірну Ісландії у товариському матчі на Вемблі Стедіум у Лондоні, продовжуючи свою підготовку до чемпіонату Європи-2024.

Завдяки Торстейнссону гості відкрили рахунок вже на 12-й хвилині зустрічі. Таким чином, колектив Гарета Саутгейта втретє поспіль пропустив першим на Вемблі.

У березні англійці поступилися (1:0) там бразильцям, коли автором першого і єдиного голу в матчі був Ендрік, а потім зіграли внічию (2:2) з бельгійцями, коли рахунок відкрив Тілеманс.

За даними Squawka, першою на Вемблі Стедіум у трьох поспіль матчах збірна Англії пропустила вперше за 70 років.

Нагадаємо, нещодавно Саутгейт визначився з остаточною заявкою своєї команди на Євро-2024.