Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними Молдови та України.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України у Кишиневі проведе свій третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.

МОЛДОВА — УКРАЇНА ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ, 19:00. СТАДІОН ЗІМБРУ, КИШИНІВ (МОЛДОВА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕЙ ФЛОРІН КІВУЛЕТЕ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO У рамках підготовки до майбутнього чемпіонату Європи вибір суперників для контрольних матчів для команди Сергія Реброва не є випадковим. У першому спарингу в опонентах ми бачили збірну першого ешелону в особі Німеччини (0:0), потім у Варшаві наша команда зустрілася з типовим середняком міжнародної арени в особі збірної Польщі (1:3), а останнім суперником "синьо-жовтих" стане Молдова, яка є представником збірних третього ешелону, і так чи інакше вона наближена до першого суперника українців на Євро-2024 – збірної Румунії.

Колектив Сергія Клещенка зараз у дуже спокійному режимі проводить товариські матчі та веде підготовку вже до наступного розіграшу Ліги націй, адже молдовська команда участі на чемпіонаті Європи у Німеччині участі не братиме. Безперечно, неозброєним поглядом помітна різниця в класі у порівнянні зі збірною України. Але що ще загалом потрібно нашій команді, щоб зберегти потрібні кондиції до старту Євро-2024, але при цьому також перебувати в ігровому тонусі та уникнути травм, як, наприклад, трапилося всередині польської збірної? Свій матч із топовою збірною ми вже провели, а зараз просто у спокійному режимі готуємось до початку континентальної першості.

Збірна повертається! Голосуй за Лева матчу на сайті під час гри та роби свій вибір за найкращого гравця. Обирай Лева Матчу разом з брендом "Львівське" на сайті levmatchu.uaf.ua під час гри. Кожен уболівальник може зробити свій вибір. Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда! Когось може збентежити той факт, що протягом цієї підготовки до Євро-2024 збірна України не здобула жодної перемоги – проти Німеччини ми бачили гру зі ставкою на оборону та за підсумком нульову нічию, тоді як у Варшаві команда Сергія Реброва грала на атаку, але зазнала поразки з рахунком 1:3. Але перш за все, товариські матчі — це все-таки більше не про результати, а тренування, можливості награти схеми, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, внаслідок чого й робити з цього висновки. І якщо сильні свої сторони ми чудово знали і так, то проти поляків ми зрозуміли, що треба попрацювати над стандартними положеннями – два м'ячі у першому таймі українці пропустили якраз після кутових, а один – після лонгшоту.

Безперечно, за рахунок різниці в рівні суперників сьогодні ми очікуємо на впевнену перемогу збірної України, але очевидно, що тренерський штаб Реброва експериментуватиме над різними зв'язками футболістів і точно не збирається залишати всі сили сьогодні в Кишиневі заради переможного результату за будь-яку ціну. Головне, як ми писали вище, — це уникнути травм та підійти у повному ігровому тонусі до майбутнього Євро-2024, де ми, сподіваємось, і побачимо справжню збірну України у всій її красі.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Молдови оцінюється показником 8,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,55.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сергій Клещенко, головний тренер збірної Молдови: "Ні для кого не секрет, що лінія нападу — найсильніша у збірній України. Ба більше, у п'ятірки атакувальних футболістів є більш-менш рівноцінна заміна. Якщо я почну називати прізвища, просто голова піде обертом. Адже всі ці прізвища досить відомі й гучні. Ми бачимо цих гравців щотижня в дуже сильних чемпіонатах. Як ми будемо захищатися — покаже гра. Те, що ми хочемо побачити, ми скажемо хлопцям.

Утім, навіть коли нам доводиться більшу частину матчу захищатися, ми все одно націлені на атаку. Думаю, що Україна не дозволить нам багато володіти м'ячем. Нам треба бути готовими до відбору м'яча і пошуку швидких атак. Або до того, щоб шукати м'яч і зберігати його для певного перепочинку. Так чи інакше, ми завжди прагнемо якнайшвидше добиратися до воріт суперника".