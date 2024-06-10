Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від воротаря стосовно майбутніх виступів на Євро.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловив думку стосовно гри на Євро-2024.

"Є кілька дуже сильних команд, але, як завжди, протистояння з Італією ніколи не буде легким. Їм також буде важко", — цитує воротаря ресурс Tutto Mercato Web.

"У нас складна група, усі матчі можуть скластися будь-яким чином. Ми приїдемо повні енергії. Гратимемо матч за матчем.

Трохи молодша, але енергія та сама. Коли береш участь у певних турнірах, природно мати збудження та багато енергії. Важливо обрати правильний склад, але це вже зроблено. Тепер просто потрібно використати всю енергію, яку команда має. Кожен повинен викластися на 110% – тоді всім суперникам буде тяжко".

У групі на турнірі збірна Італії зіграє з Іспанією, Хорватією та Італією.