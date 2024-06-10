Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 9 червня 2024 року.

Національна збірна Італії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Боснії і Герцеговини, здобувши мінімальну перемогу на власному полі на власному полі.

Наші колишні суперники за групою кваліфікації на Євро цього разу знову продемонстрували доволі напружене протистояння. Гості в розібраному складі при цьому навіть були не надто далеко від успіху в атаці за ходом першого тайму.

Але італійці таки дотиснули їх до забитого м’яча до перерви, після чого в другій половині гри боснійці атакували вже без особливого бажання.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Італія — Боснія і Герцеговина у рамках підготовки до Євро-2024:

Італія — Боснія і Герцеговина 1:0

Гол: Фраттезі, 38

Італія: Доннарумма — Дарміан, Буонджорно, Калафіорі — Белланова (Дімарко, 65), Жоржиньо (Пеллегріні, 65), Фаджолі (Крістанте, 65), Камб’язо — Фраттезі (Фолоруншо, 76), К’єза (Распадорі, 77) — Скамакка.

Боснія і Герцеговина: Пирич — Ахмедходжич, Катич (Мухаремович, 89), Бічакчич — Газібегович, Хайрадинович (Бурнич, 66), Тагірович, Шарич (Гусейнбашич, 66), Муякич (Хаджикадунич, 81) — Гігович (Шошич, 89), Демирович.

Попередження: Гусейнбашич