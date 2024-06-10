Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

А як же Італія?

Президент УЄФА Александер Чеферін назвав фаворитів майбутнього Євро-2024. Цитує функціонера De Telegraaf.

"Наскільки я розумію, фаворити цього Євро — це Німеччина, Франція, Англія та Португалія.

Ще я завжди кажу, що ніколи не слід недооцінювати Іспанію. Нарешті, завжди є Хорватія, Бельгія, Нідерланди, можливо, Данія.

Збірна Німеччини останнім часом грала досить погано, але в них хороша команда. У березні після перемог над Францією та Нідерландами там панувала зовсім інша атмосфера", — заявив Чеферін.