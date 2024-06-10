Чеферін, getty images
10 червня 2024, 18:55
Президент УЄФА Александер Чеферін назвав фаворитів майбутнього Євро-2024. Цитує функціонера De Telegraaf.
"Наскільки я розумію, фаворити цього Євро — це Німеччина, Франція, Англія та Португалія.
Ще я завжди кажу, що ніколи не слід недооцінювати Іспанію. Нарешті, завжди є Хорватія, Бельгія, Нідерланди, можливо, Данія.
Збірна Німеччини останнім часом грала досить погано, але в них хороша команда. У березні після перемог над Францією та Нідерландами там панувала зовсім інша атмосфера", — заявив Чеферін.