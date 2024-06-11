Football.ua представляє текстову трансляцію товариського матчу, який пройде 11 червня та розпочнеться о 19:00.
Збірна України, GETTY IMAGES
11 червня 2024, 12:35
У вівторок, 11 червня, збірна України проведе товариський матч проти Молдови в рамках підготовки до Євро-2024.
Молдова — Україна. Анонс і прогноз на товариський матч
Поєдинок відбудеться у Кишиневі на стадіоні Зімбру. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.
Дивитися онлайн-трансляцію матчу Молдова — Україна
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку о 19:00 за Києвом. Трансляція відбуватиметься безкоштовно і будь-хто охочий може приєднатися.
Зазначимо, що в Україні матч покаже платформа MEGOGO, а також трансляція буде доступна на регіональних каналах Суспільного.
За свою історію Молдова та Україна провели п'ять матчів, а перевага в особистих зустрічах на боці української збірної. "Синьо-жовті" здобули три перемоги, а два поєдинки звели внічию.
Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Молдова пробитися на чемпіонат Європи не змогла.