Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє текстову трансляцію товариського матчу, який пройде 11 червня та розпочнеться о 19:00.

У вівторок, 11 червня, збірна України проведе товариський матч проти Молдови в рамках підготовки до Євро-2024.

Молдова — Україна. Анонс і прогноз на товариський матч

Поєдинок відбудеться у Кишиневі на стадіоні Зімбру. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Молдова — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку о 19:00 за Києвом. Трансляція відбуватиметься безкоштовно і будь-хто охочий може приєднатися.

Зазначимо, що в Україні матч покаже платформа MEGOGO, а також трансляція буде доступна на регіональних каналах Суспільного.

За свою історію Молдова та Україна провели п'ять матчів, а перевага в особистих зустрічах на боці української збірної. "Синьо-жовті" здобули три перемоги, а два поєдинки звели внічию.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Молдова пробитися на чемпіонат Європи не змогла.