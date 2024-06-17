Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роман Котляр розповідає про суперника збірної України у першому турі Євро-2024.

Євро-2024 розпочався. Наразі триває підготовка до турніру. Збірна України після кількох спарингів у стартовому матчі гратиме з Румунією. У цьому матеріалі розберемося більш детально, як саме грає даний суперник.

Команда намагається грати у короткий пас, а також насичувати фінальну третину якомога більшою кількістю гравців

В білд-апі найчастіше беруть участь воротар і два центральних захисника. Латералі піднімаються вище і створюють ширину. Враховуючи, що центрбеки вміють добре входити у простір, Румунія намагається просувати м'яч ближче до середньої третини, а далі виконувати передачу на фланг, де чекають вінгери або крайні захисники.

Частим прийомом також є вихід через центр, півзахисники можуть активно допомагати у фазі розвитку атак.

Туди може зміщуватися і форвард, який відходить у недодачу та допомагає у просуванні вперед.

Коли Румунія доходить до фінальної третини поля вона намагається створювати чисельну перевагу 2 в 1 на флангах, щоб мати там перевагу і змушувати суперника розриватися між двома гравцями, що може дозволяти їй створювати небезпеку біля чужого штрафного майданчика за рахунок кроссів, а десь і індивідуальних підходів.

Крім того, гравці команди небезпечні на відкритому просторі, можуть ефективно ловити у перехідних фазах, тому захисному блоку збірної України треба бути обережним.

У захисті в основному використовується середній блок

Формація у обороні є 4-1-4-1, якщо хтось висувається в пару до форварда, її можна охарактеризувати, як 4-4-2. Команда Едварда Йорданеску захищається переважно у середньому блоці.

Центрбеки або латералі нерідко роблять крок вперед та намагатися вступати у відбір, через що виникають розриви, куди можуть вбігати суперники.

В цілому це можна побачити не лише у обороні, десь такі розриви виникають через недопрацювання гравців групи атаки, десь через не дуже вдалу готовність наздоганяти суперника у разі, якщо йде передача за спини. Враховуючи, що Румунія частіше за все грає у середньому блоці, моменти з ривками у глибину точно будуть виникати, чим точно потрібно користатися.

Ще однією проблемою є занадто вузьке положення захисту, що може створювати можливість для вінгерів суперника залишатися в ізоляції на фланзі і відповідно мати можливість підготуватися до передачі на товаришів по команді та оцінити їхнє положення у штрафному майданчику.

Крім того, у перехідних фазах не завжди тримається компактність, захист може дозволяти суперникам атакувати глибину, вриватися поміж лініями, створювати перевагу на флангах.

Недоліками збірної Румунії цілком здатна скористатися Україна

В атаці Румунія може створити неприємності за рахунок спроб висмикувати крайніх захисників і тим самим мати можливість атакувати через вільні коридори. Віталій Миколенко та Юхим Конопля інколи можуть виходити на суперника, тому необхідно мати підстраховку в таких епізодах.

Враховуючи проблеми колективу Едварда Йорданеску в захисті є вірогідність, що команда Сергія Реброва матиме достатньо простору для організації хорошої гри у перехідних фазах. Завдяки швидким вінгерам і допомозі з боку форварда або півзахисників можна спробувати створювати ситуації з ізоляціями на флангах, а також намагатися грати 1 в 1 з суперником, щоб змушувати помилятися його захисний блок.

Також в такому можливому контексті гри знадобляться якості Артема Довбика, який добре вміє робити ривки у глибину.

Загалом, цей суперник може бути цілком зручним для збірної України, тому його цілком можна перемагати та закладати фундамент для успішних виступів на Євро-2024.