Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Величезна втрата для колективу Міхала Пробежа.

Центральний нападник Роберт Левандовські через пошкодження не зможе допомогти збірній Польщі в першому матчі групового етапу Євро-2024, передає видання The Athletic.

Керманич польської національної команди Міхал Пробеж підтвердив, що 35-річний представник Барселони отримав "незначне пошкодження" під час домашнього товариського матчу проти збірної Туреччини (2:1). Левандовські був вимушено замінений на 32-й хвилині поєдинку, що відбувся вчора, 10 червня.

"У Роберта незначна травма, сподіваюся, що проблем не виникне. Свідерські підвернув гомілковостопний суглоб, ситуація з'ясується після обстеження. Заміна (в матчі проти Туреччини) Давідовича теж була пов'язана з травмою. Сподіваюся, що всі вони одужають за кілька днів. Викликати ще когось ми не плануємо", — заявив Пробеж.

Нагадаємо, що в ході домашнього товариського матчу проти збірної України (3:1) поляки втратили центрфорварда Аркадіуша Міліка, який у підсумку вибув з остаточною заявки команди на Євро-2024.

У групі D збірній Польщі протистоятимуть Нідерланди (16 червня), Австрія (21 червня) та Франція (25 червня).

Зазначимо, що колектив Рональда Кумана теж зазнав змін напередодні старту чемпіонату Європи в Німеччині.