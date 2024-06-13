Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легенда хорватського футболу вірить в рідну збірну.

Колишній капітан збірної Хорватії Дарійо Срна, який зараз працює спортивним директором донецького Шахтаря, висловився про перспективи "шашкових" на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Його слова наводить FourFourTwo.

"Ми завжди віримо в Хорватію. Я вірив, що ми зможемо виграти чемпіонат Європи в Австрії та Швейцарії (Євро-2008 — ред.), а потім у Франції (Євро-2016 — ред). Хорватія — дуже небезпечний суперник, із чудовими гравцями. Я завжди буду вірити. Ми нечисленний народ, але сильні як команда.

Цього року ми виграли ще один титул чемпіона світу з водного поло. У футболі ми досягли чудових результатів за останні кілька років, і тому очікування високі. Ми конкурентоспроможні", — заявив Срна.