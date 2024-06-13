Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "Трьох левів" впевнений у своїй збірній.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився про перспективи національної команди на чемпіонаті Європи-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня на теренах Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Бути капітаном збірної Англії — це, напевно, найвищий привілей, який я можу мати. як гравець. І я ніколи не буду сприймати це, як щось само собою зрозуміле. Це унікальне почуття.

Для мене велика честь вчетверте бути капітаном на великому турнірі. У нас були півфінал, фінал та чвертьфінал, тому я сподіваюся, що цього разу ми виграємо трофей. Зрештою ми тут, щоб виграти Євро.