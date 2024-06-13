Капітан "Трьох левів" впевнений у своїй збірній.
Кейн, getty images
13 червня 2024, 13:13
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився про перспективи національної команди на чемпіонаті Європи-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня на теренах Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Бути капітаном збірної Англії — це, напевно, найвищий привілей, який я можу мати. як гравець. І я ніколи не буду сприймати це, як щось само собою зрозуміле. Це унікальне почуття.
Для мене велика честь вчетверте бути капітаном на великому турнірі. У нас були півфінал, фінал та чвертьфінал, тому я сподіваюся, що цього разу ми виграємо трофей. Зрештою ми тут, щоб виграти Євро.
Я думаю, що ця команда — одна з найкращих, якщо не найкраща, яка у нас була, з погляду форми і сезону, який був у багатьох наших гравців. У нас багато молодих і талановитих виконавців, які не відчувають страху та просто хочуть вийти на поле і грати.
Я сподіваюся, що хлопці зможуть вчитися у мене і будуть ставити запитання. Якщо зможу допомогти їм, то чудово. Але у нас і так хороші стосунки, ми завжди разом вечеряємо, нам є про що поговорити, і це здорово нам допомагає.
Гарету (Саутгейту — ред.) довелося ухвалити низку нелегких рішень у виборі гравців, у нас у команді багато хороших атакувальних футболістів. Особисто для мене все чудово. Я хочу грати з тими, хто може віддати гольову передачу, забивати голи, у високому темпі пересуватися по полю та відпрацьовувати в обороні. Усе це в нас є.
Я думаю, що ми заслужили право на статус фаворитів завдяки нашим результатам на попередніх турнірах. Але ми ще не вигравали Євро, тому ми постараємося переписати історію тут. Це мета, яку ми поставили перед собою, але ми знаємо, що попереду на нас чекає довгий та важкий шлях. Потрібно переконатися, що ми все робимо правильно, тому що на таких турнірах, якщо ти не викладаєшся на 100 відсотків, тебе можуть покарати", — сказав лідер збірної Англії.
На груповому етапі Євро-2024 Англія зіграє із Сербією (16 червня), Данією (20 червня) та Словенією (25 червня).