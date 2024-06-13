Тренер висловив думку стосовно готовності.
Міхал Пробєж, Getty Images
13 червня 2024, 20:57
Міхал Пробєж прокоментував можливу відсутність у складі збірної Польщі Роберта Левандовські.
"Роберт не гратиме, і це точно", — сказав тренер на прес-конференції.
"Якщо тренер Рональд Куман не вірить, то він може зателефонувати до Барселони, можливо, у нього там є друзі.
Я не буду тут говорити про збірну Нідерландів. Звичайно, ми їх поважаємо, але не боїмося".
Збірна Польщі оголосила свою заявку на Євро-2024.