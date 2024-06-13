Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно готовності.

Міхал Пробєж прокоментував можливу відсутність у складі збірної Польщі Роберта Левандовські.

"Роберт не гратиме, і це точно", — сказав тренер на прес-конференції.

"Якщо тренер Рональд Куман не вірить, то він може зателефонувати до Барселони, можливо, у нього там є друзі.

Я не буду тут говорити про збірну Нідерландів. Звичайно, ми їх поважаємо, але не боїмося".

Збірна Польщі оголосила свою заявку на Євро-2024.