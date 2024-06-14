Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Німеччина та Шотландія.

Збірні Німеччини та Шотландії відкриватимуть чемпіонат Європи-2024 матчем на Альянц Арені в Мюнхені.

Юліан Нагельсманн використав із перших хвилин прогнозовану одинадцятку з Рюдігером та Та в центрі захисту, тоді як Андріх розташується в опорній зоні.

Стів Кларк, у свою чергу, залучив до стартового складу Портеуса до центру оборони, тоді як Макгрегор гратиме в центрі поля, а Адамс очолить атаку.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Вірц, Гюдоган, Мусіала — Гаверц.

Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюллькруг, Фюріх, Мюллер, Беєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Генріхс, Кох, Джан, Ундав.



Шотландія: Ганн — Гендрі, Портеус, Тірні — Ролстон, Макгрегор, Мактоміней, Робертсон — Макгінн, Крісті — Адамс.

Запасні: Келлі, Кларк, Генлі, Шенкленд, Гілмор, Купер, Армстронг, Морган, Конвей, Джек, Маккрорі, Маклін, Тейлор, Форрест, Маккена.



Гра Німеччина — Шотландія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.