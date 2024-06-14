Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досвідчений хавбек знову показав високий рівень.

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією.

Вже у першому таймі підопічні Юліана Нагельсманна забезпечили собі більш ніж комфортну перевагу в рахунку у три м'ячі завдяки голам двох своїх талантів в особі Флоріана Вірца та Джамала Мусіали, а також реалізованому пенальті Кая Гаверца.

Окрім цього, центральний півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос, який вирішив завершити кар'єру після цього Євро-2024, знову продемонстрував свій плеймейкерський талант, здійснивши 55 точних передач у першому таймі з 55 здійснених спроб.

Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина — Шотландія на Football.ua.