Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький плеймейкер отримав нагороду за підсумками гри проти Шотландії (5:1).

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього поєдинку став німецький півзахисник Джамал Мусіала, який відзначився у ворота шотландської команди одним забитим м'ячем.

"Мусіала продемонстрував позитивне ставлення до гри, а також свої якості. Його рух, баланс, енергія та ентузіазм були неймовірними, він забив чудовий гол і здійснив кілька чудових ударів", — сказано у вердикті комісії технічних спостерігачів УЄФА.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Німеччина — Шотландія ви можете на Football.ua.