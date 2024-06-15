Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан Шотландії прокоментував розгром від Німеччини.

Національна збірна Шотландії напередодні розгромно поступилась Німеччині в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 в Мюнхені.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри захисник та капітан "тартанової армії" Ендрю Робертсон прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми зробили абсолютно все неправильно. Ми фактично не вийшли на поле, не були достатньо агресивними, дозволили майстровитим гравцям суперників отримати м’яч.

У них був план на гру, і у нас був план на гру. Але їхній план спрацював у мільйон разів краще. Це було не через тренування, а через те, що ми не зіграли на полі, як команда.

У другому таймі ми залишились удесятьох. Хлопці дуже добре при цьому захищались, але ми все одно пропустили недбалі голи. Були всі можливості для того, аби звести другий тайм внічию, але навіть це нас не втішає.

Сьогодні було величезне розчарування. Але ви граєте першу гру проти команди господарів, тому вона стає набагато складнішою.

Їхні великі гравці вийшли на поле і були чудовими на кожній його ділянці. У них була відповідь на будь-яку нашу дію. Я не думаю, що ми зіграли на свій максимум.

Тепер у нас є п’ять днів, щоб прийти до тями і знову спробувати вийти на поле. Ми використаємо завтрашній день для того, щоб прийти до тями, а потім спробуємо підготуватись до гри знову", — заявив шотландський виконавець.

Наступний матч Шотландія проведе проти Швейцарії 19 червня.