Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан Хорватії прокоментував підготовку до Іспанії.

Національна збірна Хорватії в першому турі чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Іспанії в Берліні.

Іспанія — Хорватія. Напередодні

Напередодні гри півзахисник та капітан "картатих" Лука Модрич розповів про настрій усередині колективу.

"Ми всі хочемо грати проти найкращих команд, а Іспанія — найкраща. Ми повинні бути на висоті, але грати у великих матчах ніколи не буває нудно.

Ми показали, що перебуваємо на вершині європейського футболу, і навіть якщо ми не зробили цього кроку на чемпіонаті Європи, я впевнений, що ми можемо зробити це зараз.

Це складна група, як ми всі знаємо, можливо, найскладніша серед усіх на турнірі, але ми тут для того, щоб робити великі справи. За останні роки ми показали, що граємо на дуже високому рівні. Ми тут, щоб досягти чогось дуже великого.

Я не люблю порівнювати різні покоління. Це — дуже сильна Іспанія, із великою кількістю талантів. Збірна 2008 і 2012 років була унікальною. Вона теж мала багато талантів. Їхньою базою вже не є Мадрид і Барселона. Для мене вони — одні з фаворитів, від них можна очікувати будь-чого. Буде дуже важко.

Ямал? Я відчуваю себе дуже старим, коли чую, що грав на Євро-2008, коли йому було лише кілька місяців від народження. Вік не має значення. Важливо те, що ти показуєш на полі. Його потенціал величезний, ми всі це бачили.

Зараз у турнірі беруть участь більше команд, а отже й більше можливостей для всіх. Важко порівнювати його зі змаганнями на клубному рівні. Чемпіонат Європи — один з найскладніших турнірів у світі. Португалія у 2016 посіла третє місце і в підсумку виграла чемпіонат Європи — це говорить багато про що.

Я завжди вірив у себе. Якби хтось сказав мені, що я хочу ще зробити, я б побоявся написати все це. Після стількох років я щасливий. Я з нетерпінням чекаю на участь у цьому змаганні.

Я пам’ятаю чемпіонат світу 2006 року і сподіваюся, що завтра буде така ж атмосфера. Сподіваюсь, ми викладемось на повну і подаруємо радість уболівальникам.

Якщо інші команди — фаворити, то ми можемо їх здивувати. Якщо ми будемо єдині, то зможемо досягти чогось важливого", — заявив хорватський виконавець.

Матч Іспанія — Хорватія відбудеться 15 червня, о 19:00.