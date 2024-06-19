Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 19 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках першого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними країни-господарки турніру та Угорщини — представниками квартету А.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄВРО-2024. ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМАНД ГРУПИ А

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ВІВТОРОК, 19 ЧЕРВНЯ, 19:00. ШТУТГАРТ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На домашньому для себе турнірі збірна Німеччини стартувала впевненою звитягою над збірною Шотландії. Підсумковий рахунок 5:1 не повністю відображав те, що відбувалося на полі — більш справедливим був би результат 5:0, але Антоніо Рюдігер пошкодував суперників, допомігши їм голом у власні ворота. Шотландці ж завершили поєдинок з аж одним ударом у бік воріт, з яких нуль у площину.

Для німців ця перемога в першому матчі чемпіонату Європи стала восьмою в історії, що є найкращим результатом серед усіх команд. Німеччина також вперше тричі забила в першому таймі поєдинку в рамках цього турніру. Та й це не все, оскільки звитяга над шотландцями була найбільшою серед усіх, які фіксувалися в матчах-відкриттях Євро та найбільшою для німців у турнірі загалом.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Німеччина переможе Угорщину з ймовірністю 73% (коефіцієнт 1,35). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Угорщина ж у першому турі заслужено зазнала поразки від Швейцарії, двічі пропустивши протягом першої половини зустрічі. Гол у другому таймі не допоміг колективу Марко Россі зачепитися за очки, оскільки угорці ще раз пропустили наприкінці вже іншої 45-хвилинки. У суботньому поєдинку номінальні господарі були гіршими за більшістю показників. Наприклад, менше володіли м'ячем (47% на 53%), завдали менше ударів у бік та площину воріт (6/2 проти 15/7), та й за часом суперечливим показником xG угорці теж поступилися своєму опоненту (1.34 проти 2.50).

Таким чином, Угорщина продовжила свою невдалу серію на чемпіонатах Європи. Команда востаннє здобувала перемогу на цьому турнірі 7 матчів тому, в 1 турі Євро-2016 у Франції, коли здолала Австрію з рахунком 2:0. Враховуючи виступ німців у матчі проти шотландців, а також поєдинок угорців зі швейцарцями, малоймовірно, що сьогодні ця серія перерветься.

Досить багатою є історія протистоянь цих двох команд. У 37 матчах Німеччина здобула 13 перемог, тоді як Угорщина — 12. Ще 12 поєдинків завершилися внічию. Різниця голів зараз становить 74:68 результативних ударів на користь німців.

Востаннє Німеччина та Угорщина зустрічалися не так давно — у червні та вересні 2022 року, у рамках Ліги націй УЄФА-2022/23. Матч у Будапешті завершився нічийним результатом (1:1) після двох голів у перші 9 хвилин зустрічі. У Лейпцигу угорцям, очолюваним тим же Россі, вдалося здобути несподівану звитягу з рахунком 1:0. Збірною Німеччини тоді опікувався Ганс-Дітер Флік.

Німеччина ще Йоахіма Льова та Угорщина Россі зустрічалися й на Євро-2020 (2021). Тоді це був 3-й тур групового етапу, німці поступалися з рахунком 2:1 вдома, у Мюнхені, до 84-ї хвилини. Гол Горецки, який відновив паритет у зустрічі, врятував команду від неминучого вильоту, тоді як самі угорці турнір покинули.

Навряд чи цього разу варто чекати на подібний драматичний перебіг подій. Господарі поля, очевидно, є фаворитами сьогоднішньої дуелі. Зараз німці мають усе, щоб уже в другому турі гарантувати собі місце в плей-оф. Це, щоправда, залежить не лише від них самих — команді Нагельсманна потрібно здобути 3 очки за умови поразки шотландців/нічиєї в матчі Шотландія — Швейцарія.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Ми знаємо, що матч проти Шотландії був хорошим першим кроком. Я не думаю, що має сенс проповідувати обережність після такої перемоги. Я хочу дати команді якомога більше енергії, але я також живлюся її енергією. Зараз робота приносить багато задоволення, і ми спробуємо виступити на такому ж рівні сьогодні. Нам потрібно виграти ще багато матчів, якщо ми хочемо досягти своїх цілей".

Марко Россі, головний тренер збірної Угорщини: "Ми хотіли уникнути Німеччини не лише тому що вони господарі, але й через їхню якість. Це інший клас. Ми зустрічалися в минулій Лізі націй, а після Євро зустрінемося знову [в Лізі націй 2024/25], тож це буде шість разів за [три] роки. В останніх трьох матчах ми жодного разу не програли їм; у нас одна перемога і два нічийних результати. Ми сподіваємося продовжити цю позитивну серію, навіть розуміючи, що на нас чекає зовсім інша гра".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НІМЕЧЧИНА: Ноєр (Баварія) — Кімміх (Баварія), Рюдігер (Реал), Та (Баєр), Міттельштедт (Штутгарт) — Андріх (Баєр), Кроос (Реал) — Мусіала (Баварія), Гюндоган (Барселона), Вірц (Баєр) — Гаверц (Арсенал)

Заявка збірної Німеччини:

* замість #25 Александара Павловича (п. Баварія) був викликаний Емре Джан (п. Боруссія Дортмунд).

УГОРЩИНА: Гулачі (РБ Лейпциг) — Лонг (Омонія), Орбан (РБ Лейпциг), Солої (Фрайбург / Гоффенгайм) — Болла (Серветт / Вулвергемптон / Рапід Відень), Нодь (Спеція / Піза), Шефер (Уніон Берлін), Керкез (Борнмут) — Шоллої (Фрайбург), Собослаї (Ліверпуль), Ворго (Ференцварош)

Заявка збірної Угорщини:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Німеччина: не брала участі в кваліфікаційному турнірі, будучи господарем фінальної частини ЧЄ.

Угорщина:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.