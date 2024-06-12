Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє команди з квартету A, що зіграють на Євро-2024.

Від 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині відбуватиметься фінальний етап сімнадцятого чемпіонату Європи з футболу. Цей форум формально стане другим у історії для цієї країни, адже в 1988 господарем змагань була ФРН.

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е

Євро-2024 склад групи A

Німеччина

Збірна Німеччини у рейтингу ФІФА

Станом на 10 червня 2024 року збірна Німеччини посідає 16 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити, що господарі турніру останнім часом проводили виключно товариські матчі, тому конкуренти мали нагоду посунути їх якнайдалі від верхніх щаблів.

Німеччина за свою історію утримувала першість чималу кількість разів, і останній таки період тривав від 14 вересня 2017 року до 1 липня 2018 року.

Шлях команди на Євро-2024

Господарі турніру на домашнє змагання потрапляють без участі у кваліфікації, тож останнім офіційним матчем Німеччини була заключна для неї гра чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Коста-Рики. Переможна, як не дивно, 4:2.

Після чого почалась тривала серія з товариських матчів, які німці традиційно для себе грають у пів ноги. Це не подобається тамтешнім уболівальникам, тому й підтримка на іграх залишає бажати кращого, нехай і відвідуваність усе одно традиційно висока. Це можна було відчути в одному з контрольних/благодійних матчів проти України, яких за цей час було аж два (3:3 та 0:0).

Найгірший для німців період при цьому — із березня по початок вересня 2023 — там команда ще Ганса-Дітера Фліка взагалі не перемагала, тому спочатку запросили Руді Феллера, він одразу переміг саму Францію (2:1), а вже на жовтневий цикл призначили Юліана Нагельсманна й понеслась перебудова, яка досі триває.

Товариські матчі Німеччини перед Євро-2024

У цьогорічному товариському циклі у Німеччини було чотири гри. Дві проти провідних країн Європи, накшталт Нідерландів та Франції, гра проти нашої збірної та Греція на сам кінець. Жодної поразки. І при цьому тільки команда Сергія Реброва змогла стримати "Бундестім". А хтось там щось казав про ці "нудні нулі"…

Тренер: Юліан Нагельсманн

У Німеччині постать Нагельсманна наразі сприймається як колись сприймали юного тренера Хосепа Гвардіолу в Іспанії — реформатор, який має або вивести футбол країни на якісно новий рівень, або відправитись до решти тренерів "середньої руки" й керувати відповідного рівня командами.

Шлях 36-річного фахівця професійними сходами є дуже стрімким, але надзвичайно складним. Успіх із Гоффенгаймом, успіх із Лейпцигом, невдача, як нас намагались запевнити Олівер Кан та Хассан Саліхаміджич, із мюнхенською Баварією. Після цього очолити збірну рідної країни, яка, м’яко кажучи, була в глибокій кризі, це справді великий виклик.

Однак зараз усе всім більш-менш до вподоби у Німеччині. "Бундестім" заграла у притаманний "розумний" футбол, є результати. Але ті, хто стежать за німцями вже не перший рік, пам’ятають, що перед великим турнірами команда постійно демонструвала класний футбол, але потім… Потім були Євро-2016, ЧС-2018, Євро-2020 та ЧС-2022, які взагалі в контексті Німеччини краще не пригадувати. А це, уявіть собі, цикл із восьми років безуспішних виступів!

Головна зірка: Джамал Мусіала (Баварія)

Насправді, на цю роль у збірній Німеччині претендує чимала кількість виконавців. Тоні Кроос буде зіркою, бо це його останній турнір у кар’єрі, Флоріан Вірц — теж зірка, бо Баєр із ним у складі — це зірка цього сезону, Кай Гаверц — теж зірка, бо з Арсеналом наробив галасу в чемпіонських перегонах у АПЛ.

Але є Джамал Мусіала, і якщо йому в 21-річному віці віддають "десятку" в збірній, то це говорить нам багато про що. Усі говорять про те, що мюнхенська Баварія цей сезон провела дуже погано. Якщо півфінал Ліги чемпіонів УЄФА та більша кількість очок навіть за попередню чемпіонську кампанію в Бундеслізі — це "дуже погано", то кожній команді можна було б побажати такого "дуже погано". Просто були ще кращі колективи.

Мусіала теж став заручником цієї критики, тому його 12 + 8 за 38 матчів уже не настільки круто виглядають, як 16 + 16 за 47 ігор рік тому, але все одно — це дуже сильний гравець, який має зробити різницю не тільки в групі.

Капітан: Ілкай Гюндоган (Барселона)

До каталонської Барселони та її сучасних виступів можна ставитись по-різному, але те, що Гюндоган — це рівень, сперечатись навіть не варто. Уже з першого матчу в Іспанії було помітно, наскільки якісний гравець дістався Барсі за безцінь, і в підсумку Ілкай їде до збірної на піку форми. Звичайно, позаду нього є ще той-таки Кроос, Кімміх чи Ноєр на сам кінець, але з пов’язкою Нагельсманн визначився доволі швидко.

Молода надія: Флоріан Вірц (Баєр)

Там тієї різниці з Мусіалою всього п’ять днів за датою народження, тож формально будемо вважати, що Вірц і буде головною "молодою зіркою" Німеччини на цьому турнірі. Не кожен у 21 рік розраховує на трансфер за 130+ млн євро до мадридського Реала вже наступного літа, про що зараз активно говорять, тож цей турнір буде великою можливість для Вірца показати, що він у повному порядку.

Як під час виступів за Баєр цього року. 18 + 20 за 49 матчів — ключі від скрині із срібною салатницею та кубком країни десь поряд із цими визначними показниками. Але є завжди нюанси, і в контексті Вірца це його стан здоров’я наприкінці сезону. Десь утома далась у знаки, і найменший забій став причиною того, що спочатку Хабі Алонсо ледь не пилок здмухував із гравця у вирішальних матчах, а тепер те саме доведеться робити Юліану Нагельсманну.

Склад збірної Німеччини на Євро-2024 (4-2-3-1)

Мануель Ноєр (Баварія) — Йосуа Кімміх (Баварія), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Йонатан Та (Баєр), Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт) — Роберт Андріх (Баєр), Тоні Кроос (Реал Мадрид) — Джамал Мусіала (Баварія), Ілкай Гюндоган (Барселона), Флоріан Вірц (Баєр) — Кай Гаверц (Арсенал)

Шанси на перемогу збірної Німеччини на Євро-2024 у групі A — прогноз Football.ua: 1 місце

Швейцарія

Збірна Швейцарії у рейтингу ФІФА

Станом на 10 червня 2024 року збірна Швейцарії посідає 19 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити, що за останній рік "наті" втратили сім позицій через посередньої якості виступи в кваліфікації.

Швейцарія за свою історію лише раз піднімалась на третю сходинку всесвітнього рейтингу — 8 серпня 1993 року, після чого кілька разів була четвертою. Востаннє таке траплялось 8 серпня 2017 року.

Шлях команди на Євро-2024

Група в складі Румунії, Ізраїля, білорусі, Косова та Андорри. Те, що ви бачите перед собою, — це скарб. Так, напевно, вважала Швейцарія за підсумками жеребкування, перебуваючи в передчутті легкої прогулянки до Німеччини, що розташовується неподалік географічно.

Але в підсумку все склалось для "червоно-білих" дуже неоднозначно. Суцільними нічиїми про команд рівня наших північних недалекоглядних сусідів колектив Мурата Якіна ускладнив собі життя настільки, що в підсумку Румунія випередила його на п’ять очок без жодної поразки в секстеті. При цьому швейцарцям удалось розкрити потенціал власної атаки на тій самій білорусі, але це все одно не допомогло виграти групу.

Останні чотири офіційні матчі взагалі були суцільним провалом, бо жодної перемоги "наті" так і не здобули, а наприкінці ще й програли румунам на чужому полі. Шлях, який здавався дуже легким, таким у підсумку не виявився.

Товариські матчі Швейцарії перед Євро-2024

У цьогорічному товариському циклі у Швейцарії також було чотири гри. Але лише дві з них хоча б стосувались протистояння з учасниками майбутнього турніру. Ані Данію (0:0), ані Австрію (1:1) команда Якіна так і не змогла обіграти, тож успіхи проти більш скромних Ірландії (1:0) та Естонії (4:0) навряд чи обнадіюють фанатів перед поїздкою до Німеччини.

Тренер: Мурат Якін

Коли ще в статусі футболіста цей 49-річний керманич завершував ігрову кар’єру в 2006 році, то вже тоді було зрозуміло, що незабаром він почне робити перші кроки на посаді тренера. Традиційно, цей шлях розпочинався з дуже скромних колективів, але вже в 2012 році Якін застрибнув аж на рівень Базеля, звідки потім…

Поїхав на болота вже в розпал війни проти України. Коментувати щось у такій ситуації не варто, та й у столиці недоімперії Мурат затримався лише до завершення сезону, після чого повернувся на батьківщину й транзитом через Шаффгаузен, Грассгоппер та Сьон опинився в 2021 на чолі збірної Швейцарії. На його щастя, учасником "кантонського цирку" він не став.

Головна зірка та капітан: Граніт Джака (Баєр)

Тут теж цікава ситуація. Із одного боку — фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА Грегор Кобель, а з іншого — новоспечений чемпіон Німеччини, володар кубка країни та фіналіст Ліги Європи Граніт Джака. А ще ж є чемпіон Англії в складі Манчестер Сіті Мануель Аканджі та чемпіон Італії в складі міланського Інтера Янн Зоммер! Визначити, хто з них більш гідний уособлювати собою національну команду Швейцарії — дуже складне завдання, і при цьому ми не забуваємо Джердана Шакірі з МЛС.

Але Джака — це про досвід великих турнірів та викликів. І про стабільність, якої не вистачало Баєру весь цей час, а після трансфера капітана "наті" різко стало навіть аж занадто багато.

Молода надія: Дан Ндоє (Болонья)

За великим рахунком, Швейцарія — не дуже-то й молода збірна. Лише один 21-річний гравець є в її складі, і це — опорник Ардон Яшарі, який поки що не вибрався з тернів національної першості. А ось нападник Дан Ндоє рік тому цей важливий крок таки зробив у напрямку італійської Болоньї, і разом із півзахисниками Ремо Фройлером та Мішелем Ебішером таки допоміг затягнути команду Тіаго Мотти до зони Ліги чемпіонів у Серії A.

3 + 5 у 38 матчах — для розігріву перед першим великим турніром у кар’єрі непогано.

Склад збірної Швейцарії на Євро-2024 (3-4-3)

Янн Зоммер (Інтер) — Фабіан Шер (Ньюкасл), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Рікардо Родрігес (Торіно) — Сільван Відмер (Майнц), Ремо Фройлер (Болонья), Граніт Джака (Баєр), Дан Ндоє (Болонья) — Джердан Шакірі (Чікаго Файр), Зекі Амдуні (Бернлі), Себастьян Варгас (Аугсбург).

Шанси на перемогу збірної Швейцарії на Євро-2024 у групі A — прогноз Football.ua: 2 місце

Шотландія

Збірна Шотландії у рейтингу ФІФА

Станом на 10 червня 2024 року збірна Шотландії посідає 39 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити, що за останній рік "наті" втратили дев’ять позицій через гальмівний шлях в доволі успішній кваліфікації.

Шотландія за свою історію лише раз піднімалась на тринадцяту сходинку всесвітнього рейтингу — 24 жовтня 2007 року.

Шлях команди на Євро-2024

Група в "тартанової армії" була доволі неоднорідна. Із одного боку — Іспанія, явний фаворит, а з іншого — Норвегія та Грузія, які за рахунок своїх талановитих поколінь не дають вільно подихати. Але в підсумку вийшло так, що саме скандинавська країна не поїхала на Євро, тоді як грузини навіть із нижчої за них четвертої сходинки зуміли кваліфікуватись через Лігу націй. Шотландія фінішувала другою.

Але тільки через те, що втратила сім очок у заключних матчах відбіркового циклу, тоді як до цього на її рахунку було 5 перемог — 100% результат. Усі були в захваті від виступів команди Стіва Кларка, але на гру в довгу її все ж таки не вистачило. Поразка від Іспанії (0:2), напевно, прибила весь тріумфальний настрій.

Товариські матчі Шотландії перед Євро-2024

У цьогорічному товариському циклі й у Шотландії також було чотири гри. Але суперники, м’яко кажучи, викликали питання щодо рівня конкуренції. Так, були гостьові Нідерланди ще в березні, але там було 0:4 й без особливих шансів на успіх.

Після цього була ще й поразка вдома від Північної Ірландії (0:1), а вже в червні команда Стіва Кларка спромоглась виграти у Гібралтара (2:0) та зіграти внічию проти Фінляндії (2:2). Не схоже це на резюме команди, яка на щось претендує в доволі складній групі.

Тренер: Стів Кларк

У порівнянні з двома попередниками, у 60-річного шотландця досвіду хоч греблю гати. Тут і робота в АПЛ з Челсі, Вест Гемом, Ліверпулем, Вест Бромвичем, Редінгом та Астон Віллою, і кілька непоганих років у Кілмарноку.

А з 2019 року Кларк є невід’ємною частиною життя збірної Шотландії й вона з ним на чолі вже як устигла пограти на Євро-2020, так і вилетіти від України в кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Паралельно з цим тренер вибудовував нову систему із залученням молодих виконавців, які зрештою мали б вистрілити, що й зробили у цій кваліфікації.

Головна зірка: Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед)

Є Ендрю Робертсон, є Джон Макгінн, є Раян Крісті, є Че Адамс, але ключовою фігурою цього циклу в Шотландії став саме півзахисник Манчестер Юнайтед. Тут усе просто — команда Кларка забила 17 голів у відбірковому раунді, сім із них — на рахунку Мактомінея, і ще один гольовий пас на додачу, що дозволило увійти до переліку найкращих бомбардирів кваліфікації.

Відчуття гола — те, що в матчах національних команд без належного рівня зіграності вирішує долю протистоянь, і воно в гравця "Червоних дияволів" точно присутнє.

Капітан: Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

Із вибором капітана в Шотландії історія доволі прозаїчна, бо турнір не поїхали ветерани Аллан Макрегор та Крейг Гордон, а так, щоб більше 50 матчів за збірну зіграти, то у "тартанової армії" залишились тільки троє: Макгінн, Каллум Макгрегор та, власне, Робертсон із провідним показником у 69 ігор. Проте очевидно, що не тільки за це Кларк довіряє йому капітанську пов’язку, бо вплив у роздягальні від "Робо" просто шалений. Спадок Юргена Клоппа, напевно.

Молода надія: Біллі Гілмор (Брайтон)

У Шотландії збірна також достатньо вікова, тож вибрати молодого проспекта, про якого ще ніхто нічого не чув, майже неможливо. Про 22-річного опорника Біллі Гілмора знають у Англії дуже багато, бо він закінчив академію Челсі, але, як це часто трапляється в цьому клубі, перспективи в ньому не побачили.

Тож відбувся трансфер до Брайтона влітку 2022 року за смішні 8,3 млн євро, і вже Грем Поттер та Роберто Де Дзербі розкрутили кар’єру шотландця належним чином. Лише дві гольові передачі за 41 матч, але від опорника багато й не вимагають у плані результативних дій. А ось поборотись за м’яч та створити тиск — це будь ласка. До інтенсивного футболу Кларка пасує ідеально.

Склад збірної Шотландії на Євро-2024 (3-5-1-1)

Ангус Ганн (Норвіч) — Джек Гендрі (Аль-Іттіфак), Скотт Маккенна (Копенгаген), Кіран Тірні (Арсенал) — Ентоні Ралстон (Селтік), Каллум Макгрегор (Селтік), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Біллі Гілмор (Брайтон), Ендрю Робертсон (Ліверпуль) — Джон Макгінн (Астон Вілла) — Че Адамс (Саутгемптон).

Шанси на перемогу збірної Шотландії на Євро-2024 у групі A — прогноз Football.ua: 4 місце

Угорщина

Збірна Угорщини у рейтингу ФІФА

Станом на 10 червня 2024 року збірна Угорщини посідає 26 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити, що за останній рік "наті" піднялись угору аж на десять позицій через успішне завершення кваліфікації.

Шотландія за свою історію лише раз піднімалась на вісімнадцяту сходинку всесвітнього рейтингу — 7 квітня 2016 року.

Шлях команди на Євро-2024

Група у "чарівних мадярів" була помірного рівня складності. Там радше варто було не вигадати собі проблем на рівному місці, із чим колектив Марко Россі в підсумку впорався. Сербія, Чорногорія, Литва та Болгарія конкуренції не склали — угорці навіть жодного разу не програли, хоча три нічиї за відбірковий цикл у них таки мали місце.

Товариські матчі Угорщини перед Євро-2024

У цьогорічному товариському циклі й у Угорщини також було чотири гри. Але й тут суперників задля реальної перевірки рівня амбіцій команди Россі треба було б добирати ретельніше. Вони обіграли Туреччину (1:0), Косово (2:0) та Ізраїль (3:0), але поступились Ірландії (1:2). Кого ж цих опонентів можуть зустріти "чарівні мадяри" на Євро? Хіба що турків, але для того треба виходити з групи, а зробити це буде дуже складно навіть із таким кадровим потенціалом.

Тренер: Марко Россі

Про італійського 59-річного фахівця широкий загал дізнався лише тоді, коли в 2018 році він очолив збірну Угорщини на тлі роботи в колективах із такими "гучними" назвами, як Лумеццане, Про Патрія, Скафатезе, Кавезе, Гонвед та Дунайська Стреда. Також був досвід на чолі юнацької команди Удінезе U-19 та Спеції, але короткотривалий.

Але Россі все ж таки довірили очолити національну команду, про нього почали дізнаватись, а потім усі раптово дізнались про Угорщину, коли вона видала кілька дуже непоганих виступів на великих турнірах. Особливо запам’яталось Євро-2020, але не німцям — вони б навпаки воліли його забути. Матч проти "чарівних мадярів" — так точно.

Головна зірка та капітан: Домінік Собослаї (Ліверпуль)

Оскільки легендарні штани культового воротаря Габора Кірая ми більше не побачимо в офіційних матчах, то очевидною зіркою збірної Угорщини є півзахисник англійського Ліверпуля Домінік Собослаї. Він же — найдорожчий гравець цього складу команди Россі з оціночною вартістю трохи менше, за всіх партнерів разом узятих (75 млн євро).

Очікується, що 23-річний Собослаї має створювати різницю в матчах за участі "чарівних мадярів", як він це робив під час клубного сезону в складі "червоних". 7 + 4 за 45 ігор — для дебютного сезону в Англії це вже непогано, головне, щоб без випадкових пошкоджень обійшлось.

Молода надія: Мілош Керкез (Борнмут)

У кого в складі цієї групи немає проблем із постачанням молодих кадрів до заявки національної команди, так це в угорців. Собослаї міг би цілком пасувати й до цієї категорії через свій відносно юний вік, але є ще більш молодший Мілош Керкез із Борнмута, здібності якого добре відомі нашому Іллі Забарному.

Якісний сезон провів 20-річний виконавець у складі "вишень" і відчутно додав у трансферній вартості, хоча тільки рік тому перебрався до АПЛ із нідерландського АЗ Алкмар. 33 матчі, один гольовий пас — небагато результативних дій, як для гравця флангу захисту, але в збірній він гратиме в більш широкій позиції та з акцентом на атаку, тож може здивувати багатьох.

Склад збірної Угорщини на Євро-2024 (3-4-3)

Петер Гулачі (РБ Лейпциг) — Адам Ланг (Омонія), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Салаї (Фрайбург) — Лоїк Него (Гавр), Адам Нагі (Спеція), Андраш Шефер (Уніон Берлін), Мілош Керкез (Борнмут) — Домінік Собослаї (Ліверпуль), Роланд Саллаї (Фрайбург) — Барнабаш Варга (Ференцварош).

Шанси на перемогу збірної Угорщини на Євро-2024 у групі A — прогноз Football.ua: 3 місце

РОКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ A

Тур 1

14 червня

22:00 Німеччина — Шотландія

15 червня

16:00 Угорщина — Швейцарія

Тур 2

19 червня

19:00 Німеччина — Угорщина

22:00 Шотландія — Швейцарія

Тур 3

23 червня

22:00 Швейцарія — Німеччина

22:00 Шотландія — Угорщина

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Підсумкове розташування команд у цій групі безпосередньо залежатиме від Німеччини. Якщо команда Юліана Нагельсманна не наробить помилок, то в битві за першу сходинку має перемагати навіть із запасом. Якщо ж повторяться історії попередніх циклів, то сценарії будуть дуже непередбачуваними. Захопити лідерство в такому випадку зможе кожна з команд. Проте є відчуття, що без результативного футболу цей квартет нас точно не залишить.