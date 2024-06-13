Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє команди з квартету B, що зіграють на Євро-2024.

З 14 червня до 14 липня 2024 року на полях Німеччини відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Турнір, що проводиться кожні чотири роки з 1960 року, чергується з чемпіонатами світу.

На турнірі також зіграє збірна України в групі E, а поки що ми представляємо команди, що гратимуть у групі B.

ЧЄ-2024 склад групи B

ІСПАНІЯ

Збірна Іспанії в рейтингу ФІФА

Наразі збірна Іспанії посідає восьме місце в рейтингу ФІФА. Середній вік команди — 27,0 років.

Шлях команди до ЧЄ-2024

Під час кваліфікації збірна Іспанії набрала 21 пункт: сім перемог, нуль нічиїх і одна поразка. Різниця забитих і пропущених м'ячів +20. Суперниками іспанців були Шотландія, Норвегія, Грузія та Кіпр.

Єдина поразка в іспанців була в поєдинку проти збірної Шотландії (0:2). Тоді дублем відзначився Скотт Мактоміней. Загалом, Іспанія без проблем вийшла на чемпіонат Європи-2024.

Товариські матчі Іспанії перед Євро-2024

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна Іспанії встигла провести два поєдинки: проти Андорри та Північної Ірландії. В обох випадках колектив Луїса Де ла Фуенте забив по п'ять голів. У поєдинку проти ірландців іспанці пропустили один гол, але навряд чи варто робити на цьому акцент. Можна сказати, Іспанія готова до турніру.

Тренер: Луїс Де ла Фуенте (Іспанія)

8 грудня 2022 року Королівська іспанська футбольна Федерація повідомила, що Де ла Фуенте обійняв посаду головного тренера збірної Іспанії, змінивши Луїса Енріке, який пішов у відставку. У червні 2023 року Луїс Де ла Фуенте привів команду до перемоги в Лізі націй УЄФА, обігравши у фіналі турніру в серії пенальті збірну Хорватії.

Також під його керівництвом іспанці впевнено кваліфікувалися на Євро-2024.

Головна зірка: Родрі

Певно, сюди можна записати і Ламіна Ямала, однак зупинимо наш вибір на Родрі. Останні два сезони в іспанського півзахисника видалися приголомшливими: він не лише успішно обороняється, а й має чудову статистику результативності, як для опорного півзахисника: у сезоні-2023/24 він провів 50 матчів, забив 9 голів і відзначився 14 результативними передачами.

Крім того, Родрі є лідером як на полі, так і в роздягальні своєї національної команди.

Капітан: Альваро Мората

Когось це може здивувати, хтось може з цим не погодитись, але факт залишається фактом — Альваро Мората є капітаном збірної Іспанії.

У 31-річного футболіста було декілька періодів в кар'єрі, коли він був гравцем ротації, як під час його виступів за Челсі і не тільки.

У якій формі Мората підходить до Євро-2024? Загалом, він провів гідний сезон: 48 матчів, 21 гол і 5 результативних передач. 2968 проведених на полі хвилин. Це близько 60 хвилин на результативну дію!

Молода надія: Ламін Ямал

За казкові 15 місяців Ламін Ямал з Барселони став наймолодшим гравцем Ла Ліги (15 років, 290 днів), Ліги чемпіонів (16 років, 83 дні) та наймолодшим бомбардиром Ла Ліги (16 років, 87 днів). Випускник Ла Масії, який народився в Каталонії, також дебютував на міжнародній арені у вересні минулого року, ставши наймолодшим гравцем в історії національної збірної Іспанії (16 років, 57 днів).

Цього сезону Ямал часто затьмарював набагато досвідченіших товаришів по команді Барселони, демонструючи феноменальну зрілість і здатність приймати рішення, а також дриблінг і влучність ударів. Він завершив свою першу повноцінну кампанію у вищій лізі з сімома голами та 10 гольовими передачами у 50 матчах за клуб.

Досі носячи брекети на своїй невинній посмішці, Ямал стане наймолодшим гравцем в історії фіналів чемпіонатів Європи, якщо візьме участь у цьому турнірі (поточний рекорд — 17 років, 246 днів). Історія може мати ще більш казковий кінець — йому виповниться 17 років 13 липня, за день до фіналу.

Склад збірної Іспанії на Євро-2024

Унаї Сімон (Атлетік) — Хесус Навас (Севілья), Емерік Лапорт (Ан-Наср), Рубен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Баєр) — Педрі (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ) — Ламін Ямал (Барселона), Альваро Мората (Атлетіко), Ніко Вільямс (Атлетік).

Шанси на перемогу збірної Іспанії на ЧЄ-2024 у групі В — прогноз Football.ua: 1 місце.

ХОРВАТІЯ

Збірна Хорватії в рейтингу ФІФА

Наразі збірна Хорватії посідає восьме місце в рейтингу ФІФА. Середній вік команди — 27,7 років.

Шлях команди до ЧЄ-2024

У рамках кваліфікації до Євро-2024 збірна Хорватії посіла друге місце в групі (16 очок), відставши на один пункт від Туреччини (17).

Різниця забитих і пропущених м'ячів склала +9 (13 голів забито і 4 пропущено).

Загалом, хорвати без особливих складнощів вийшли в основну частину Євро-2024.

Товариські матчі Хорватії перед Євро-2024

Збірна Хорватії провела два матчі в якості підготовки до чемпіонату Європи-2024. В обох випадках — перемоги.

3 червня було зіграно поєдинок проти Північної Македонії (3:0), а 8 червня проти португальців (2:1).

Тренер: Златко Далич

Златко Далич є третім за тривалістю роботи менеджером на Євро-2024, і свідченням того, чого він досяг у Хорватії, є те, що він залишається одним з найпопулярніших у себе на батьківщині.

Це було б важко передбачити, коли його призначили у 2017 році, адже раніше він очолював Славен Белупо, Аль-Фейсалі, Аль-Хілал та Аль-Айн. З останнім він виграв лігу ОАЕ, а в звіті, який був опублікований у Хорватії на момент його призначення в національну збірну, зазначалося, що він заробив достатньо грошей для трьох життів, не кажучи вже про одне: оскільки Хорватська футбольна асоціація не мала багато грошей, щоб платити йому в той час.

Спочатку Далич заявив, що якщо він не зможе вивести Хорватію на Чемпіонат світу 2018 року, то не залишиться на посаді тренера. Хорватія не лише пройшла кваліфікацію, але й дійшла до фіналу в росії, а потім до півфіналу в Катарі чотири роки по тому, забезпечивши легендарний статус Даличу, чия команда гратиме за схемою 4-3-3.

Минулого року він підписав новий контракт зі збірною Хорватії, розрахований до чемпіонату світу 2026 року.

Головна зірка: Лука Модрич

Так, йому скоро 39 років, так, в мадридському Реалі він грає уже не так часто, як йому б хотілося. Але це найважливіший футболіст для збірної Хорватії як на полі, так і в роздягальні. І головна зірка. Безперечно.

Капітан: Лука Модрич

І знову він! Чи потрібні взагалі якісь коментарі щодо 38-річного півзахисника? Капітан, лідер, легенда. Також футболіст, який провів найбільшу кількість ігор за свою національну команду (174).

Незважаючи на вік, Лука залишається важливим виконавцем і буде грати в стартовому складі. Під питанням залишається лише те, скільки хвилин на полі він може провести, все ж таки Модрич уже не молодий, і навряд чи може грати в кожному поєдинку по 90 хвилин.

Майже напевно це останній великий турнір серед збірних для хорвата.

Молода надія: Мартін Батуріна

Враховуючи, що він не зіграв жодної хвилини в Катарі на ЧС-2022 і грає в клубному футболі за загребське Динамо, ви, напевно, не дуже часто про нього чули.

21-річний Батурина — талановитий плеймейкер, який після вражаючих виступів у молодіжній збірній та національній лізі, готовий зробити крок до більшого. Це людина, яку багато хто вважає спадкоємцем Луки Модрича.

Склад збірної Хорватії на Євро-2024

Домінік Лівакович (Фенербахче) — Йосип Станішич (Баєр), Йосип Шутало (Аякс), Марін Понграчич (Лечче), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) - Марцело Брозович (Ан-Наср), Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Манчестер Сіті) — Ловро Маєр (Вольфсбург), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Шанси на перемогу збірної Хорватії в групі B Євро-2024 — прогноз Football.ua: 3 місце.

ІТАЛІЯ

Збірна Італії в рейтингу ФІФА

Наразі збірна Італії посідає дев'яте місце в рейтингу ФІФА. Середній вік команди — 26,6 років.

Шлях команди до ЧЄ-2024

Збірна Італії не без проблем напряму вийшла на Євро-2024. У групі були такі команди, як Англія, Північна Македонія, Мальта і, звичайно ж, збірна України. Ключовий поєдинок був проти "синьо-жовтих". Італія не програла в скандальній грі, де цілком можливо мав бути пенальті на Михайлові Мудрику.

Таким чином, Італія обійшла Україну у відборі завдяки особистим зустрічам.

Товариські матчі Італії перед Євро-2024

Італійці провели дві товариські зустрічі перед Євро-2024: вони зіграли внічию проти Туреччини (0:0), а також мінімально здолали збірну Боснії і Герцеговини (1:0).

Тренер: Лучано Спаллетті

Лучано Спаллетті мав бути у відпустці. Минулого літа він залишив новоспеченого чемпіона Серії А Наполі з наміром провести рік у своєму заміському маєтку в Тоскані...

Але в серпні зателефонував президент італійської федерації футболу Габріеле Гравіна. Роберто Манчіні подав у відставку, пославшись на розбіжності щодо перестановок у тренерському штабі. Перестановки, які він спочатку схвалив. Через кілька тижнів Саудівська Аравія оголосила Манчіні новим головним тренером національної збірної.

Спаллетті успадкував команду, яка програла вдома Англії у кваліфікації, а також ледь не опинилася нижче України в груповій таблиці.

Якщо відкинути патріотизм, то Спаллетті можна пробачити думку: "Чому я не залишився на виноробні?".

Головна зірка: Ніколо Барелла

27-річний футболіст — найважливіша ланка в півзахисті не тільки Інтера, а й збірної Італії. Хоч він і пропустив товариські матчі своєї збірної, він має бути готовий до першого матчу турніру проти Албанії.

Капітан: Джанлуїджі Доннарумма

Для когось це може бути сумнівною кандидатурою, але факт залишається фактом — Доннарумма — капітан збірної Італії. Футболіст, навколо якого розгорталось декілька скандалів, коли він покидав Мілан свого часу, щоб отримати більш "соковитий" контракт у ПСЖ.

Молода надія: Ріккардо Калафіорі

Травми відкривають шлях до того, щоб Ріккардо Калафіорі отримав шанс і проявив себе на Євро-2024. Футболіст, здатний зіграти як у захисті, так і в півзахисті, провів успішний сезон із Болоньєю, кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів.

На його рахунку лише дві гри за збірну Італії, але відсутність досвіду не повинна йому перешкодити заявити про себе, якщо така можливість буде. А вона, швидше за все, буде.

Склад збірної Італії на Євро-2024

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) — Маттео Дарміан (Інтер), Ріккардо Калафьорі (Болонья), Алессандро Буонджорно (Торіно) — Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Ніколо Барелла (Інтер), Жоржиньо (Арсенал), Федеріко Дімарко (Інтер) — Давіде Фраттезі (Інтер), Джанлука Скамакка (Аталанта), Федеріко К'єза (Ювентус).

Шанси на перемогу збірної Італії в групі B Євро-2024 — прогноз Football.ua: 2 місце.

АЛБАНІЯ

Збірна Албанії в рейтингу ФІФА

Наразі збірна Албанії посідає 66 місце в рейтингу ФІФА. Середній вік команди — 27,3 років.

Шлях команди на ЧЄ-2024

Албанія провела успішний відбір на Євро-2024, посівши перше місце у своїй групі, маючи однакову кількість очок із Чехією (по 15).

Албанці перемогли в чотирьох іграх, тричі зіграли внічию і один раз поступилися.

Товариські матчі Албанії перед Євро-2024

У рамках підготовки до Євро-2024, збірна Албанії обіграла Ліхтенштейн (3:0) і Азербайджан (3:1). Всього було зіграно дві зустрічі.

Тренер: Сильвіньо

Колишній лівий захисник Арсеналу та Барселони! Так, він менеджер збірної Албанії. Цікаво, правда?

Кар'єра бразильця завершилася у 2010 році після короткого перебування в Манчестер Сіті, після чого він провів більшу частину десятиліття, заробляючи на життя тренерською роботою в бразильських Крузейро, Спорт Ресіфі та Наутіко, потім був асистентом Роберто Манчіні в міланському Інтері, а потім асистентом Тіте у збірній Бразилії.

Його перша спроба стати менеджером відбулася з Ліоном у 2019 році. Вона було не надто вдалою: його звільнили після 141 дня роботи, коли Ліон після дев'яти матчів займав 14-е місце у чемпіонаті.

Потім дев'ять місяців у Бразилії з Корінтіансом, який він привів до п'ятого місця (найкращий фініш за останні чотири роки), але його звільнили через три матчі наступного сезону. Тож це теж не пройшло надто добре.

Наступним кроком у кар'єрі стала національна збірна Албанії, і саме тут Сильвіньо знайшов свою управлінську ногу. Він очолив команду на початку відбіркової кампанії до Євро і вивів її на перше місце в групі E, випередивши Чехію, Польщу, Молдову та Фарерські острови.

Головна зірка: Кріст'ян Асллані

Тут міг бути Армандо Броя, проте вже дуже невдало складається його кар'єра останнім часом. Форвард Челсі, який провів другу половину сезону за Фулгем, вже дуже непереконливо виступав.

Що стосується Асллані, то він пробиває собі дорогу, щоб частіше виходити на футбольне поле за Інтер. У сезоні-2023/24 він провів 31 гру за "нерадзуррі" (1066 хвилин).

Капітан: Берат Джимсіті

Гравець, на рахунку якого 57 поєдинків за збірну Албанії. Важливий футболіст і на клубному рівні — для Аталанти. У сезоні-2023/24 провів 54 матчі, зумівши забити один гол і відзначитися одним асистом. Не забуваємо, що це і переможець Ліги Європи!

Молода надія: Армандо Броя

Брої лише 22 роки, проте то травми, то погані ігрові кондиції... Взимку на той момент головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вирішив відправити його в оренду, але й у Фулгемі він не зумів проявити себе.

Однак надія вмирає останньою, і поки що саме нею є Броя. Для збірної Албанії — тим паче.

Склад збірної Албанії на Євро-2024

Томас Стракоша (Брентфорд) — Ельсеїд Хюсай (Лаціо), Арлінд Аєті (Торіно), Берат Джимсіті (Аталанта), Маріо Мітай (локомотив) — Кріст'ян Асллані (Інтер), Юльбер Рамадані (Лечче), Недім Байрамі (Сассуоло) — Ясір Асані (Кванджу), Армандо Броя (Челсі/Фулгем), Таулянт Сефері (Ворскла/Бані Яс).

Шанси на перемогу збірної Албанії в групі B Євро-2024 — прогноз Football.ua : 4 місце.

РОКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ B

Тур 1

15 червня

19:00 Іспанія – Хорватія

22:00 Італія – Албанія

Тур 2

19 червня

16:00 Хорватія – Албанія

20 червня

22:00 Іспанія – Італія

Тур 3

24 червня

22:00 Албанія – Іспанія

22:00 Хорватія – Італія.

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Збірна Албанії потрапила в "групу смерті", і тільки диво дасть їй змогу поборотися за вихід у плей-оф Євро-2024.

Непросто буде і Хорватії, і Іспанії, і Італії. Однак ми вважаємо, що з групи вийдуть іспанці з італійцями. А так, хто знає? Хорватія вміє робити сюрпризи на таких великих турнірах!