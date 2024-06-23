Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 23 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках десятого ігрового дня та відповідно третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними господарів турніру та Швейцарії — представниками квартету A.

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ГРУПА A 1 Німеччина 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Швейцарія 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Шотландія 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Угорщина 2 0 0 2 1 5 -4 0

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

НЕДІЛЯ, 23 ЧЕРВНЯ, 22:00. ДОЙЧЕ БАН ПАРК, ФРАКНФУРТ-НА-МАЙНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Юліана Нагельсманна тішить своїми виступами на домашньому турнірі. Для фанатів збірної Німеччини цього факту вже вистачить із головою, бо було багато побоювань щодо гри "Бундестім" на настільки відповідальному турнірі, але дні якось спливають, а враження від колективу все ще дуже непогані. Два тури позаду — у німців шість очок. Коли таке ми бачили востаннє?

І цей результат водночас не дивує. Хтось скаже, що Німеччині пощастило та суперниками типу Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Але ж останні цикли яскраво демонстрували нам, що незалежно від колективу напроти, "Бундестім" можуть неприємно здивувати та, що потім весь час до наступного великого турніру їх ніхто не буде сприймати належним чином. А потім усе повториться. І так коло за колом.

Очевидно, що як німцю, Нагельсманну теж було боляче на це все дивитись. Тому його робота на чолі збірної — це не робота на чолі збірної взагалі. Це повноцінний клуб, а кількість аналітиків та тренерів, які перебувають наразі в штабі, подейкують, навіть більша за кількість гравців, що проводили підготовку до турніру. І це все без будь-яких лікарів і подібних не менш важливих складових успіху. Це дійсно схоже на німецький автомобіль преміум-класу — ніхто не розуміє, як воно реально працює, але їде й викликає захоплення.

Перші тури для німців промайнули саме в такому контексті. Дуже відповідальна гра проти Шотландії на старті, у якій навіть за разгромного рахунку 5:1 тренери не зважились на експерименти чи ротацію. Проти Швейцарії вже була значно більш "близька" гра, але в "Бундестім" уже є необхідна впевненість, і тому й заміни ми побачили доволі експериментальні, і десь Нагельсманн уже почав грати на публіку в Штутгарті. А це вже вказує на початок нового етапу його роботи.

А що буде далі? Узагалі жодного сенсу не матимуть усі ці перемоги на старті, якщо в останньому турі групового етапу німці поступляться Швейцарії. Це буде шок, бо все ж таки географічні сусіди, тож пам'ятатимуть та нагадуватимуть ще дуже довго. А з іншого боку, турнірна сітка така, що перше місце групи A виходить на друге місце групи C, і якщо Гарет Саутгейт не дограється остаточно, то це буде доволі непоганий для німців суперник.

Але якщо вони фінішують другими... О! Це буде грандіозно. Бо друге місце групи A потрапляє на друге місце групи B, а там вочевидь хтось із гарячих "південців": Італія, Хорватія чи Албанія, а там уже нехай самі вирішують. Чи ризикуватимуть у такому випадку німці? А хіба це питання варте часу, аби на нього давати очевидну коротку відповідь?

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У свою чергу це вже будуть погані новини для Швейцарії, хоча вона й сама все добре розуміє. Не можна було команді Мурата Якина грати внічию проти Шотландії, от узагалі жодним чином не можна було. Але вона зіграла — 1:1. І це після настільки солідного виступу проти Угорщини на старті. Але в цьому й полягає сучасна збірна Швейцарії. Програти відбіркову групу Румунії через серію власних невдач? Легко! Почати Євро з перемоги та вірних тренерських рішень, а потім змінити їх на "щось цікаве", але вже не настільки ефективне? Та теж не викликало труднощів, як ми бачили кілька днів тому.

І при цьому ж ми говоримо про дійсно потужну команду. Але ще й про ту, чий цикл лідерів у складі завершується й починається як завжди важка перебудова. Джердан Шакірі вийшов — поклав шедевр — пішов на заміну майже як герой. Але ж поміж цим його ефективність у грі була під великим питанням.

І Якин це бачив. Як він бачить і решту потенційних проблем накшталт доволі скромної лави запасних і, напевно, неспроможності змінювати щось за ходом турніру в своїй системі. Про німців у цьому контексті не говоримо взагалі, бо там таке різноманіття варіантів, що й Нагельсманну самому трохи незручно перед колегами.

А що потрібно Швейцарії від останнього туру? Очевидно, що, як максимум, перемогти, що буде просто казково. Ще й із потенціалом пробитись до чвертьфіналу Євро — то взагалі фантастика. Куди більш реальними є варіанти, за яких "Наті" все одно озиратимуться назад на переслідувачів, а там для них важливо, щоб Шотландія не розійшлась із забитими голами в протистоянні проти Угорщини, у якої наразі нуль очок, але спортивної злості через тривалу серію поразок на Євро просто безкрайній океан. Тож Швейцарії не можна програвати, і будь-який інший результат її задовольнить. Нехай і тимчасово в певних випадках.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Мурат Якин, головний тренер збірної Швейцарії: "Усі мої гравці доступні. Ми не відчуватимемо величезного тиску, оскільки нам не обов'язково вигравати завтра. Ми постараємося потурбувати суперника, створити йому проблеми і зіграти хороший матч".

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Ми граємо в футбол для того, щоб перемагати. Завтра буде те саме. Ми не можемо вплинути на те, хто буде нашим суперником у плей-оф. Ми хочемо зберегти власний ритм. Неважливо, хто буде наступний суперник".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШВЕЙЦАРІЯ: Зоммер (Інтер Мілан) — Шер (Ньюкасл), Аканджі (Манчестер Сіті), Родрігес (Торіно) — Відмер (Майнц), Джака (Баєр), Фройлер, Ебішер — Ндоє (усі — Болонья), Варгас (Аугсбург) — Емболо (Монако).

Заявка збірної Швейцарії на Євро-2024:

НІМЕЧЧИНА: Ноєр — Кімміх (обидва — Баварія), Та (Баєр), Рюдігер (Реал Мадрид), Міттельштедт (Штутгарт) — Андріх (Баєр), Кроос (Реал Мадрид) — Мусіала (Баварія), Гюндоган (Барселона), Вірц (Баєр) — Гаверц (Арсенал).

Заявка збірної Німеччини на Євро-2024:

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ШВЕЙЦАРІЯ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

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прогноз 1:3

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УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.