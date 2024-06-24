Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 24 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Хорватії та Італії — представниками квартету В.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 24 ЧЕРВНЯ, 22:00. ЛЕЙПЦИГ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Хорватська національна команда стартувала на груповому етапі Євро-2024 із розгромної поразки збірній Іспанії (3:0). Команда Златко Далича значно поступилася своєму першому опоненту в реалізації створених моментів. Хорватам не вдалося скористатися в тому числі ударом з 11-метрової позначки, який, у підсумку, хоч і призвів до взяття воріт іспанців, але одразу ж скасованого через порушення правил під час виконання пенальті.

Другий поєдинок на цьому ЧЄ був для хорватів не набагато вдалішим. Після такої поразки від Іспанії команда Далича мала реабілітуватися в матчі проти Албанії, але знову зазнала невдачі, хоч і не такої значної, не втримавши мінімальної переваги — Клаус Г'язула дав, Клаус Г'язула взяв (2:2). У другому турі хорвати продовжили свою серію з матчів на Євро, в яких вони пропускали бодай раз, до 6 поєдинків, а якщо рахувати й додатковий час, то й узагалі до 9.

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У першому турі збірна Італії дозволила Албанії та особисто Недіму Байрамі встановити рекорд турніру за швидкістю взяття воріт. На щастя для колективу Лучано Спаллетті та всіх прихильників нинішніх чемпіонів Європи, для виправлення ситуації знадобилося лише 15 хвилин, тож 3 залікових бали в дуелі хоч і з бойовим, але все ж аутсайдером квартету В, було здобуто (2:1).

Другий тур був для команди Спаллетті, м'яко кажучи, провальним. Італійці остаточно відпустили збірну Іспанії на перше місце, заслужено зазнавши хоч і мінімальної, але поразки (1:0). Навряд чи хтось чекав від Італії якоїсь гольової феєрії в тому поєдинку, але проблема тоді полягала навіть не в реалізації моментів, а створенні їх. Перші два матчі італійців у Німеччині дуже складно назвати чемпіонськими, тож керманичу команди однозначно потрібно щось змінювати в грі його зіркових підопічних.

Історія протистоянь Хорватії та Італії налічує 9 матчів. Цікаво, що італійці здолали свого сьогоднішнього опонента лише раз в історії, тоді як хорвати мають втричі більше звитяг у подібних очних зустрічах. П'ять разів фінальний свисток фіксував нічийний результат. Обидві команди в цих 9 поєдинках сумарно відзначилися 10 голами.

Останні дві зустрічі команд відбулися під час відбору на Євро-2016. В Італії, у листопаді 2014 року, місцева збірна та збірна Хорватії обмінялися голами в перші 15 хвилин, у підсумку поділивши очки (1:1), а вже в червні 2015-го, на полі хорватів, було зафіксовано ідентичний результат (1:1), хоч усі голи цього разу були забиті до 36-ї хвилини включно.

Із гравців, які напряму брали участь у попередніх двох зустрічах цих колективів або перебували бодай на лаві запасних, у нинішніх заявках збірних можна відшукати: Віду, Брозовича, Модрича, Перішича, Ковачича, Крамарича та П'яцу з боку хорватів і лише Дарміана та Ель Шаараві з боку італійців.

Італійцям сьогодні вистачить і нічийного результату, тоді як поразка, у разі сенсації у вигляді звитяги Албанії над Іспанією, взагалі відправить команду Спаллетті додому. Шлях же хорватів на Євро-2024 точно завершиться, якщо вони зазнають поразки або зіграють унічию за умови здобуття очок албанцями.

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Лише один із попередніх 23 матчів збірної Хорватії на чемпіонатах Європи завершився без забитих м'ячів. Та й сталося це досить давно — у першому матчі команди на Євро-2004 та лише п'ятому в якості окремої, незалежної держави. Нікого не здивує, якщо Італія зможе забити першою, а потім дозволить хорватам хіба що відновити паритет, чого, ймовірніше за все, буде замало навіть для виходу до плей-оф з 3-го місця квартету В.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Златко Далич, головний тренер збірної Хорватії: "Ми маємо залишатися позитивними, брати на себе відповідальність і виправляти свої помилки. У росії [на ЧС-2018] ми жодного разу не пропустили протягом групового етапу; у Катарі [на ЧС-2022] — лише раз. Тут у наші ворота вже було скеровано п'ять м'ячів. Кожна небезпечна атака закінчується пропущеним голом. Нам потрібно змінити підхід і виправити все перед поєдинком з Італією. Ми повинні виграти, бо якщо не вийде, то ми поїдемо додому. Ми маємо підтримувати позитивну атмосферу, брати на себе відповідальність і виправляти свої помилки".

Лучано Спаллетті, головний тренер збірної Італії: "Ми повинні відновитися і мати можливість чітко обдумати ситуації, які мали місце на полі в матчі проти Іспанії. Іноді ми могли вчинити по-іншому з тактичної точки зору, але вони [іспанці] були набагато швидшими та реагували краще за нас. Із Хорватією у нас буде шанс зробити різницю, але якщо ми не запропонуємо декілька опцій, то буде складніше".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ХОРВАТІЯ: Лівакович (Фенербахче) — Станішич (Баєр / Баварія), Шутало (Аякс), Ерлич (Сассуоло), Гвардіол (Манчестер Сіті) — Модрич (Реал Мадрид), Ковачич (Манчестер Сіті) — Пашалич (Аталанта), Сучич (РБ Зальцбург), Крамарич (Гоффенгайм) — Будімір (Осасуна)

Заявка збірної Хорватії:



* п. Нікола Влашич вибув із заявки через травму.

ІТАЛІЯ: Доннарумма (ПСЖ) — Дарміан (Інтер), Бастоні (Інтер), Калафіорі (Болонья), Ді Лоренцо (Наполі) — Крістанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал) — Барелла (Інтер), Пеллегріні (Рома), К'єза (Ювентус) — Ретегі (Дженоа)

Заявка збірної Італії:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Хорватія:

Італія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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