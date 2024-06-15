Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Угорщина та Швейцарія.

Збірні Угорщини та Швейцарії в рамках групи A зіграють поміж собою в першому турі чемпіонату Європи-2024 в Кельні на полі стадіону Райн-Енергі.

Марко Россі вирішив використати з перших хвилин Фіоло на правому фланзі, тоді як Шефер гратиме в центрі поля.

Мурат Якин, у свою чергу, залучив до стартового складу Шер до трійки центральних захисників, тоді як Ебішер і Дуа гратимуть в атаці.

Угорщина: Гулачі — Лонг, Орбан, А. Солої — Фіоло, А. Нодь, Шефер, Керкез — Шоллої, Собослаї — Ворга.

Запасні: Дібус, Соппонош, Болоґг, Него, Адам, Болла, Кляйнгайслер, Гоздог, Стайлс, Ж. Нодь, Ботка, Чобот, Дардої, Хорват, Ката.



Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Джака, Фройлер, Ндоє — Ебішер, Варгас — Дуа.