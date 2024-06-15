Не тільки збірники представляють Україну на Євро.
Балакін, getty images
15 червня 2024, 16:20
Стали відомі бригади арбітрів, які обслуговуватимуть матчі 1-го туру чемпіонату Європи-2024 17-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Бельгія-Словаччина: головний рефері - Халіл Мелер, асистенти рефері - Мустафа Эйсой, Керем Эрсой, четвертый рефері - Сердар Гезюбююк (всі — Туреччина), рефері ВАР — БастІан Данкерт (Німеччина).
Австрія-Франція: рефері — Хесус Хіль Мансано, асистенти рефері — Дієго Барберо, Анхель Невадо Родрігес (всі — Іспанія), четвертий рефері — Микола Балакін (Україна), рефері ВАР — Хуан Мартінес (Іспанія).
Раніше стало відомо, хто обслуговуватиме матч Україна-Румунія.