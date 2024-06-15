Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головним арбітром буде 35-річний швед Глен Нюберг.

Гленн Нюберг та його помічники, УЄФА

Гленн Нюберг та його помічники, УЄФА

Матч Євро-2024 у групі Е між збірними Румунії та України обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швеції. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде 35-річний Гленн Нюберг, а допомагатимуть йому Махбод Бейгі та Андреас Седерквіст.

За систему ВАР відповідатиме голландець Роб Діперінк, якому допоможуть його співвітчизник Пол Ван Букел та француз Жером Брісар.

Резервним рефері призначено Еспена Ескоса з Норвегії.

Зазначимо, що до цього моменту Нюберг не перетинався зі збірною України, але обслуговував матч кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та Фенербахче (0:0).

Нагадаємо, матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, о 16:00 за Києвом.