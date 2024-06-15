Головним арбітром буде 35-річний швед Глен Нюберг.
Гленн Нюберг та його помічники, УЄФА
15 червня 2024, 14:10
Матч Євро-2024 у групі Е між збірними Румунії та України обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швеції. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром буде 35-річний Гленн Нюберг, а допомагатимуть йому Махбод Бейгі та Андреас Седерквіст.
За систему ВАР відповідатиме голландець Роб Діперінк, якому допоможуть його співвітчизник Пол Ван Букел та француз Жером Брісар.
Резервним рефері призначено Еспена Ескоса з Норвегії.
Зазначимо, що до цього моменту Нюберг не перетинався зі збірною України, але обслуговував матч кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та Фенербахче (0:0).
Нагадаємо, матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, о 16:00 за Києвом.