Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У понеділок Україна стартує на Євро матчем зі збірною Румунії.

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко висловився про нинішній рівень складу "синьо-жовтої" команди та щодо загального рівню національних команд на чемпіонаті Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У нас зараз дуже хороший мікс досвідчених гравців та молоді, тому ми допомагаємо один одному, підштовхуємо один одного. Сподіваюся, це допоможе всім нам на турнірі.

З минулого досвіду я розумію, що на цьому рівні немає можливості припускатися багатьох помилок, тому що тут зібрані найкращі команди та гравці Європи, які одразу за це покарають. Потрібно бути максимально сфокусованим та показувати свою найкращу гру. Є момент — потрібно забивати, інакше потім будеш кусати лікті

Футбол на рівні збірних дуже вирівнявся, багато команд показують хорошу гру. Так, можна виділити ті команди, де зібрані топові гравці, які коштують по 150-200 мільйонів nf роблять різницю. Але всі інші команди борються за себе і свої країни, тому нам буде складно з будь-яким суперником у групі", — сказав Зінченко.

У понеділок, 17-го червня, збірна України стартує на Євро-2024 у матчі зі збірною Румунії. Гра відбудеться в Мюнхені, о 16:00 за київським часом.