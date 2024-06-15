Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Більше тільки у Фабрегаса!

Нападник Атлетіко і збірної Іспанії Альваро Мората відкрив рахунок у матчі з Хорватією (3:0) на груповому етапі Євро-2024.

31-річний форвард відзначився голом на 29-й хвилині, забивши свій 7-й м'яч за Іспанію на чемпіонатах Європи.

Як повідомляє Opta, Мората зрівнявся з Фернандо Торресом і Давідом Сільвою за результативними діями за "червону фурію" на Євро (по 7). Володарем рекорду є Сеск Фабрегас (8 — 3 голи і 5 асистів).

Раніше повідомлялося, що Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро.