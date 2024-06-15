Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський фахівець прокоментував перемогу над хорватами.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди над збірною Хорватії (3:0) у матчі першого туру групового етапу Євро-2024.

"Я дуже радий за всіх, хто так старанно працював, щоб досягти цієї точки. Ця команда амбітна, і це величезна сім'я, тому я радий за всіх. Але ми повинні твердо стояти на ногах. Ми досягли успіху. Ми почали добре, що додало нам деякої впевненості, але тепер нам потрібно думати про Італію.

Моя сім'я і друзі були на трибунах, і я передав свої емоції наприкінці матчу. Ми зіграли дуже повноцінну гру. Я дуже задоволений тим, як ми виступили на всіх ділянках поля. Для такої молодої команди було особливо приємно зберігати таку концентрацію протягом усього матчу", — цитує де ла Фуенте прес-служба УЄФА.