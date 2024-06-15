Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ветеран хорватів дав свій коментар.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував підсумки матчу з Іспанією (0:3) у 1-му турі групового етапу Євро-2024.

"Це не той результат, на який ми розраховували, але що є — те є. На нас чекає попереду ще два матчі, і нам потрібно буде компенсувати цей результат.

У першому таймі ми були втрачені, нам не вистачало енергії, ми стояли занадто далеко від своїх воріт. І нас покарали за це.

У нас теж були свої шанси, але це був один із тих матчів, у яких нічого не виходило. Ми покращилися в другому таймі і були набагато кращими, але цього було недостатньо.

На мій погляд, перемога Іспанії була заслуженою", — наводить слова Модріча офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Хорватія.