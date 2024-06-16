Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник прокоментував перемогу над албанцями.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував перемогу над Албанією (2:1) у стартовому матчі на Євро-2024.

"Ми бачили багато хороших речей, але ці речі повинні нас кудись привести, інакше вони безглузді.

У нас була можливість покарати суперника кілька разів, але ми на це не пішли. Ми добре вибудовували свій хід, але потім переривали все передачею назад. Ми занадто швидко передумували.

Збірна Італії занадто залежить від Барелли? Національна команда повинна вміти обходитися без будь-кого, тому що в ній 26 сильних гравців. Мені не подобається ідея, що команда залежить від окремої людини", — сказав Спаллетті RAI Sport.

На Football.ua доступний огляд матчу Італія — Албанія.