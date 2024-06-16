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Італія — Албанія, Getty Images
16 червня 2024, 00:53
Італія здобула вольову перемогу над Албанією.
Команда Лучано Спаллетті двома голами відреагувала на точний постріл Байрамі на першій хвилині (2:1).
Огляд матчу:
Італія — Албанія 2:1
Голи: Бастоні, 11 Барелла, 17 - Байрамі, 1
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Калафіорі, Бастоні, Дімарко (Дарміан, 83) — Жоржиньо — Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттезі — Пеллегріні (Крістанте, 78), К'єза (Камб'язо, 77) — Скамакка (Ретегі, 82)
Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Байрамі (Мучі, 87) — Асані (Ходжа, 68), Броя (Манай, 77), Сефері (Лачі, 68)
Попередження: Пеллегріні, Калафіорі — Броя, Ходж.