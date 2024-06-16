Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Хорватією.

Напередодні національна збірна Іспанії розгромно перемогла Хорватію в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Берліні в рамках квартету B.

Іспанія — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ламін Ямал прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже тішусь цій перемозі та дебюту й вже думаю про наступну гру. Зрештою, команда хоче грати від оборони, і я тут, щоб допомогти команді, захищати власні ворота, чого б це не коштувало

У нас дуже ефективний у плані роботи колектив, тому що праця, яку ми вклали за останні кілька місяців, дала свої перші плоди саме сьогодні.

Карвахаль? Він у неймовірній формі, і я в захваті від його гола. Тренер вважає, що ми з Ніко Вільямсом добре граємо один на один, і саме тому він хоче, щоб ми розігрували кутові, коли виграємо їх. Коли я побачив, що Дані Карвахаль рухається до ближньої штанги, я віддав йому м'яч, а він блискуче завершив подачу.

Ми — одна велика сім’я й дуже довіряємо один одному. Те, як Дані Карвахаль святкував свій гол разом зі мною, свідчить про це.

Почати Євро з такої перемоги, проти такого суперника, як Хорватія, — це дуже важливо для команди. Але ми вже думаємо про наступну гру", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Іспанія проведе проти Італії 20 червня.