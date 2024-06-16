Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Іспанії прокоментував перемогу над Хорватією.

У матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Берліні в рамках квартету B напередодні національна збірна Іспанії розгромно перемогла Хорватію.

Іспанія — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Дані Карвахаль прокоментував виступ власної команди.

"Ямал був у повному порядку сьогодні, тому що кілька разів переграв Гвардіола. Обидва наших флангових нападники були дуже хорошими. Збірна Іспанії щаслива, тому що ми провели дуже хорошу гру й ми вже однією ногою в 1/8 фіналу.

Ми дуже щасливі, бо ви не можете просити кращого результату у грі проти такого складного суперника. Вони мали свої шанси, а нам довелось трохи потерпіти, тому що трохи підсіли в кінці, і вони могли підловити нас під час цього моменту з пенальті. Але в підсумку все обійшлось.

Перемога є чудовим результатом проти чудового суперника. Ми — сильна команда й хочемо пройти якомога далі. Тепер ми повинні думати про Італію і закрити кваліфікацію до плей-оф. Ми повинні йти це крок за кроком до своєї мети.

Мій гол? Я дуже радий, що мені довіряють робити ті моменти, які приносять користь команді", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Іспанія проведе проти Італії 20 червня.