Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Швейцарії прокоментував перемогу над Угорщиною.

Напередодні в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A національна збірна Швейцарії обіграла Угорщину.

Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "наті" Міхель Ебішер прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що буде нелегко, і хотіли швидко й якісно розпочати гру, що нам і вдалось зробити. На особистому рівні, забити гол і віддати гольову передачу в одному матчі — це фантастичне відчуття.

Зазвичай, я не граю на цій позиції зліва в п’ятірці півзахисників. Але сьогодні в мене було достатньо свободи, щоб знайти простір для себе, і ось саме так я й полюбляю грати. Тому я просто хотів грати вільно і насолоджуватись грою, що, думаю, мені вдалося зробити доволі добре.

Це було неймовірно, ми знали, що тут буде багато швейцарських фанів, але не очікували, що стільки. Побачивши море червоного кольору, ми отримали справжній заряд бадьорості, і це чудово, що турнір розпочався для нас саме так", — заявив швейцарський виконавець.

Наступний матч Швейцарія проведе проти Шотландії 19 червня.