Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Епізодами італійці демонстрували дійсно сучасний, привабливий футбол.

Вінгер збірної Італії Федеріко К'єза висловився про вольову перемогу над збірною Албанії (2:1) у 1-му турі групового етапу чемпіонату Європи — 2024. Цитує італійця офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже задоволений нашою грою. Албанія була дуже жорстким суперником, у них була кількість та якість. У майбутньому нам потрібно закінчувати гру, щойно в нас з'являється така можливість — інакше ми завжди піддаємося ризику, як це було в останні хвилини.

Попереду не менш важкі випробування. Нам потрібно зберігати спокій та демонструвати свою гру. Я впевнений, якщо ми будемо грати так, як в першому таймі з Албанією — все в нас буде добре", — заявив К'єза.

Напередодні, К'єзу було визнано найкращим гравцем матчу Італія-Албанія.