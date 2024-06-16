Захисник Італії прокоментував перемогу над Албанією.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
16 червня 2024, 11:08
Національна збірна Іспанії напередодні обіграла Албанію в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Дортмунді в рамках квартету B.
Італія — Албанія 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "Скуадра Адзурри" Рікардо Калафіорі прокоментував виступ власної команди.
"Було нелегко почати гру з настільки швидко пропущеного м’яча, але ми навіть не думали про можливість поразки.
Я намагаюся грати як на клубному рівні і не думати про решту. Я завжди зосереджуюсь лише на позитивних відчуттях, таких як моя сім’я на трибунах або друзі, які дивляться за грою вдома по телевізору.
Гадаю, сьогодні я впорався із завданнями доволі непогано", — заявив італійський виконавець.
Наступний матч Італія проведе проти Іспанії 20 червня.