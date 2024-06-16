Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійці сподіваються на перемогу у турнірі.

Напередодні матчу 1-го туру Євро-2024 між збірними Англії та Сербії, капітан "Трьох левів" Гаррі Кейн відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує англійця офіційний сайт УЄФА.

"Мені подобається грати за свою країну. Я люблю грати за Англію. Щоразу, коли я виходжу на поле в цій футболці, для мене це привілей.

Перемога у великому турнірі для збірної Англії була б вершиною успіху. У кожному турнірі є різні очікування, але ми заслужили право, що нас вважають одними з фаворитів.

Ми хочемо провести фантастичний матч із Сербією та грати в тому стилі, в якому хочемо грати. Без м'яча ми хочемо бути агресивними.

Ймовірно, мене стали більше поважати, як одного з найкращих нападників у світі. Це приходить до тебе, коли ти граєш у такому великому клубі, як мюнхенська Баварія, і проводиш чудовий сезон. Схоже відбувається в мадридському Реалі, Барселоні та в усіх топ-клубах. З цього погляду, можливо, тепер у мене інша аура", — сказав Кейн.

Матч між збірними Англії та Сербії відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.