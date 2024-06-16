Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Оран'є" стартують на Євро-2024.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман перед першою грою на чемпіонаті Європи-2024 із Польщею, відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми багато чого зробили, багато тренувалися і провели два хороших товариських матчі. Тож настрій хороший. Але у матчі із Польщею ми повинні показати це на ділі. Ось що важливо.

Ми завжди уважно дивимося на суперника, аналізуємо його. У чому полягають основні небезпеки? Як ми можемо йому протистояти? У чому його слабкі сторони? І ми завжди використовуємо свої сильні якості. Нам потрібен м'яч, і ми хочемо грати в атакувальний футбол.

Ми вже визначилися зі складом. Ми навмисно вирішили дати кожному трохи ігрового часу в товариських матчах. Але тепер гравці знають, хто вийде в старті проти Польщі, і це вносить ясність.

Є певна кількість сильних команд, і Нідерланди належать до їх числа. Але я думаю, що немає одного конкретного фаворита. Можливо, трохи виділяється Франція, за рахунок переможного досвіду на таких турнірах.

Досвід набувається з грою. Якщо я вибираю конкретних гравців, значить, я в них вірю. Якщо я вважаю гравців досить сильними, вони виходять на поле", — заявив Куман.

Зазначимо, що збірна Нідерландів не програє національній команді Польщі з далекого 1979-го року.