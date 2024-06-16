Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

В рамках матчу першого туру групового етапу Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє проти збірної Польщі на Фолькспаркштадіон в Гамбурзі.

В стартовому складі "помаранчевих" з'явиться Дензел Думфріс, тоді як Джеремі Фрімпонг залишився у запасі. У поляків відзначимо відсутність Роберта Левандовські у старті, але він зможе посилити гру своєї команди, вийшовши на заміну.

Польща: Щесни — Беднарек, Саламон, Ківьор — Франковські, Зелінські, Романчук, Залевські — Урбанські, Шиманські — Букса

Запасні: Скорупські, Булка, Пухач, Берешинські, Давідович, Валюкевич, Гросіцкі, Шиманські, Сліш, Скураш, Пьотровські, Модер, Пьонтек, Свідерські, Левандовські

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Рейндерс, Веерман — Сімонс, Депай, Гакпо

Запасні: Бейлов, Флеккен, Фрімпонг, ван де Вен, Блінд, Гертрейда, Матсен, де Лігт, Гравенберх, Вейналдум, Мален, Зіркзе, Бергвейн, Веггорст

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 16:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.