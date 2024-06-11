Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua спільно з партнером проєкту, брендом "Clear", представляє учасників квартету чемпіонату Європи, в якому опинилися "синьо-жовті".

З 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині проходитиме фінальна частина сімнадцятого чемпіонату Європи з футболу. Німецькі міста прийматимуть матчі цього турніру вже втретє, оскільки ФРН була його господарем у 1988 році, тоді як у Мюнхені були зіграні чотири поєдинки багатонаціонального Євро-2020.

Матчі чемпіонату Європи-2024 проходитимуть на десяти стадіонах Німеччини, дев'ять з яких використовувалися під час чемпіонату світу з футболу в 2006 році. Поєдинки квартету Е прийматимуть Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Кельн і Штутгарт.

Євро-2024. Склад групи Е

Збірна Бельгії в рейтингу ФІФА

Станом на 4 квітня 2024 року, збірна Бельгії посідає найвищу серед учасників квартету Е сходинку рейтингу ФІФА — третю. Бельгійці поступаються в ньому лише Франції (2) та Аргентині (1). Зазначимо, що вже 20 червня рейтинг буде оновлено.

Шлях команди на Євро-2024

Бельгійці опинилися в групі F кваліфікації до фінальної частини турніру. Там їм протистояли збірні Австрії, Швеції, Азербайджану та Естонії. Вихід Бельгії з групи можна назвати доволі спокійним — у 8 матчах команда набрала 20 очок, 6 разів вигравши і двічі зігравши внічию (вдома з австрійцями та шведами).

Лише дві національні команди, які взяли участь у такій же кількості поєдинків, зуміли забити більше, ніж бельгійці (22). Вдалося це збірним Франції (29) та Іспанії (25). За тих же умов, французи також були єдиними, чий захист виявився надійнішим протягом групового етапу відбору, ніж захист бельгійців — 3 пропущених проти 4.

Центральний нападник колективу Доменіко Тедеско Ромелу Лукаку став найкращим бомбардиром цієї стадії, відзначившись 14 голами у 8 матчах.

Товариські матчі збірної Бельгії перед Євро-2024

Готуючись до групового етапу турніру колектив Доменіко Тедеско взяв участь у двох домашніх контрольних поєдинках. У першому бельгійці здолали Чорногорію з рахунком 2:0 (Де Брюйне, Троссар), а в другому розгромила Люксембург (3:0, дубль Лукаку, Троссар).

Тренер: Доменіко Тедеско (Італія)

Тедеско очолив бельгійців у лютому 2023 року. З того часу команда під його керівництвом провела 14 матчів, не зазнавши поразки в жодному. Про успішне проходження кваліфікації до Євро-2024 ми розповіли вище. Для 38-річного спеціаліста це буде перший у його тренерській кар'єрі серйозний виклик на рівні національних команд. До Бельгії він працював лише з клубами (Ерцгебірге, Шальке, спартак москва і РБ Лейпциг) Серед трофейних здобутків спеціаліста лише Кубок Німеччини-2021/22 з РБ Лейпциг.

Головна зірка та капітан: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Атакуючий півзахисник пропустив першу половину сезону-2023/24 через травму, а повернувшись на поле встиг узяти участь у 24 матчах Манчестер Сіті. Протягом них 32-річний бельгієць відзначився 6 голами і 17 асистами. З моменту повернення Де Брюйне "містяни" не зазнали жодної поразки в АПЛ, здобувши четверте поспіль чемпіонство. Попри свою досить тривалу відсутність, гравець встиг стати третім найкращим асистентом чемпіонату (10 гольових передач, ще 8 виконавців мають стільки ж), поступившись лише Коулу Палмеру (11) та Оллі Воткінсу (13).

Сильні сторони Кевіна добре відомі як всім уболівальникам, так і всім його супротивникам на полі. Тим не менш, у випадку зі збірною Бельгії, "нейтралізація" Де Брюйне навряд чи кардинально змінить ситуацію. Він є винятковим гравцем, одним із найкращих у світі за останні роки, проте бельгійці мають достатній ресурс для здобуття необхідних результатів навіть без Кевіна — доведено груповим етапом відбору.

Через травму плеймейкер пропустив 7 матчів кваліфікаційного турніру, взявши участь лише в першому його турі. Протягом цього періоду та кількох товариських матчів у березні 2024 року з капітанською пов'язкою на поле виходив Лукаку. Де Брюйне ж нещодавно зіграв за збірну Бельгії ювілейний, 100-й матч (проти Чорногорії), в якому відзначився голом. Зараз на рахунку Кевіна 27 голів і 49 асистів за свою національну команду.

Молода надія: Жеремі Доку (Манчестер Сіті)

Нікого не здивує, що в такій категорії у збірної Бельгії вибір знову доволі багатий. Тим не менш, на звання "надії" найбільше заслуговує саме Жеремі Доку. Лівий вінгер провів відносно непоганий дебютний сезон в АПЛ, відзначившись 3 голами і 8 асистами в 29 матчах. За гольовими передачами в чемпіонаті Англії кращими були тільки його вищезгаданий співвітчизник Де Брюйне (10), Хуліан Альварес, Родрі та Бернарду Сілва (9). Цікаво, що половиною своїх асистів нині 22-річний гравець відзначився в одному матчі — вдома проти Борнмута (6:1) в листопаді 2023 року. Тоді він також забив у ворота "вишень".

За збірну Бельгії Доку дебютував ще за Роберто Мартінеса, коли самому вінгеру було 18 років. З того часу, а саме з вересня 2020-го, Жеремі провів за свою національну команду вже 22 матчі, в яких відзначився 2 голами і 9 асистами. На Євро-2020 він узяв участь у 2 поєдинках (асист), а на ЧС-2022 — всього в одному (18 хвилин).

Звісно, не варто забувати й про Амаду Онана і Йогана Бакайоко, опорного півзахисника Евертона і правого вінгера ПСВ, які теж можуть вразити вболівальників своєю грою на майбутньому турнірі.

Склад збірної Бельгії на Євро-2024 (4-2-3-1)

Кастельс (Вольфсбург) — Кастань (Фулгем), Фас (Лестер Сіті), Теат (Ренн), Де Кюйпер (Брюгге) — Тілеманс (Астон Вілла), Онана (Евертон) — Бакайоко (ПСВ), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Доку (Манчестер Сіті) — Лукаку (Рома)

Шанси на перемогу збірної Бельгії в групі Е Євро-2024 — прогноз Football.ua: 1 місце