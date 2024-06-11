З 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині проходитиме фінальна частина сімнадцятого чемпіонату Європи з футболу. Німецькі міста прийматимуть матчі цього турніру вже втретє, оскільки ФРН була його господарем у 1988 році, тоді як у Мюнхені були зіграні чотири поєдинки багатонаціонального Євро-2020.
Матчі чемпіонату Європи-2024 проходитимуть на десяти стадіонах Німеччини, дев'ять з яких використовувалися під час чемпіонату світу з футболу в 2006 році. Поєдинки квартету Е прийматимуть Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Кельн і Штутгарт.
Бельгійці опинилися в групі F кваліфікації до фінальної частини турніру. Там їм протистояли збірні Австрії, Швеції, Азербайджану та Естонії. Вихід Бельгії з групи можна назвати доволі спокійним — у 8 матчах команда набрала 20 очок, 6 разів вигравши і двічі зігравши внічию (вдома з австрійцями та шведами).
Лише дві національні команди, які взяли участь у такій же кількості поєдинків, зуміли забити більше, ніж бельгійці (22). Вдалося це збірним Франції (29) та Іспанії (25). За тих же умов, французи також були єдиними, чий захист виявився надійнішим протягом групового етапу відбору, ніж захист бельгійців — 3 пропущених проти 4.
Центральний нападник колективу Доменіко Тедеско Ромелу Лукаку став найкращим бомбардиром цієї стадії, відзначившись 14 голами у 8 матчах.
Готуючись до групового етапу турніру колектив Доменіко Тедеско взяв участь у двох домашніх контрольних поєдинках. У першому бельгійці здолали Чорногорію з рахунком 2:0 (Де Брюйне, Троссар), а в другому розгромила Люксембург (3:0, дубль Лукаку, Троссар).
Тедеско очолив бельгійців у лютому 2023 року. З того часу команда під його керівництвом провела 14 матчів, не зазнавши поразки в жодному. Про успішне проходження кваліфікації до Євро-2024 ми розповіли вище. Для 38-річного спеціаліста це буде перший у його тренерській кар'єрі серйозний виклик на рівні національних команд. До Бельгії він працював лише з клубами (Ерцгебірге, Шальке, спартак москва і РБ Лейпциг) Серед трофейних здобутків спеціаліста лише Кубок Німеччини-2021/22 з РБ Лейпциг.
Атакуючий півзахисник пропустив першу половину сезону-2023/24 через травму, а повернувшись на поле встиг узяти участь у 24 матчах Манчестер Сіті. Протягом них 32-річний бельгієць відзначився 6 голами і 17 асистами. З моменту повернення Де Брюйне "містяни" не зазнали жодної поразки в АПЛ, здобувши четверте поспіль чемпіонство. Попри свою досить тривалу відсутність, гравець встиг стати третім найкращим асистентом чемпіонату (10 гольових передач, ще 8 виконавців мають стільки ж), поступившись лише Коулу Палмеру (11) та Оллі Воткінсу (13).
Сильні сторони Кевіна добре відомі як всім уболівальникам, так і всім його супротивникам на полі. Тим не менш, у випадку зі збірною Бельгії, "нейтралізація" Де Брюйне навряд чи кардинально змінить ситуацію. Він є винятковим гравцем, одним із найкращих у світі за останні роки, проте бельгійці мають достатній ресурс для здобуття необхідних результатів навіть без Кевіна — доведено груповим етапом відбору.
Через травму плеймейкер пропустив 7 матчів кваліфікаційного турніру, взявши участь лише в першому його турі. Протягом цього періоду та кількох товариських матчів у березні 2024 року з капітанською пов'язкою на поле виходив Лукаку. Де Брюйне ж нещодавно зіграв за збірну Бельгії ювілейний, 100-й матч (проти Чорногорії), в якому відзначився голом. Зараз на рахунку Кевіна 27 голів і 49 асистів за свою національну команду.
Нікого не здивує, що в такій категорії у збірної Бельгії вибір знову доволі багатий. Тим не менш, на звання "надії" найбільше заслуговує саме Жеремі Доку. Лівий вінгер провів відносно непоганий дебютний сезон в АПЛ, відзначившись 3 голами і 8 асистами в 29 матчах. За гольовими передачами в чемпіонаті Англії кращими були тільки його вищезгаданий співвітчизник Де Брюйне (10), Хуліан Альварес, Родрі та Бернарду Сілва (9). Цікаво, що половиною своїх асистів нині 22-річний гравець відзначився в одному матчі — вдома проти Борнмута (6:1) в листопаді 2023 року. Тоді він також забив у ворота "вишень".
За збірну Бельгії Доку дебютував ще за Роберто Мартінеса, коли самому вінгеру було 18 років. З того часу, а саме з вересня 2020-го, Жеремі провів за свою національну команду вже 22 матчі, в яких відзначився 2 голами і 9 асистами. На Євро-2020 він узяв участь у 2 поєдинках (асист), а на ЧС-2022 — всього в одному (18 хвилин).
Звісно, не варто забувати й про Амаду Онана і Йогана Бакайоко, опорного півзахисника Евертона і правого вінгера ПСВ, які теж можуть вразити вболівальників своєю грою на майбутньому турнірі.
Збірна Словаччини в рейтингу ФІФА
Словаччина в рейтингу знаходиться на 48 місці, будучи за цим показником найгіршою командою групи Е. Серед виключно європейських національних команд словаки йдуть 25-ми.
Шлях команди на Євро-2024
Збірна Словаччини виступала в групі J кваліфікації до фінальної частини ЧЄ. Протистояли словакам Португалія, Люксембург, Ісландія, Боснія і Герцеговина та Ліхтенштейн. Якщо з першим місцем все було зрозуміло, то за друге мала розгорнутися боротьба принаймні між трьома колективами. Тим не менш, ісландці та боснійці не надто вдало провели відбір, поступившись у турнірній таблиці як Словаччині, так і Люксембургу.
У 10 поєдинках словаки набрали 22 очки, здобувши 7 перемог, один раз зігравши внічию (вдома з Люксембургом) та двічі поступившись (Португалії). Забили гравці цієї збірної 17 голів, пропустивши лише 8, з яких половина — від португальців.
Товариські матчі збірної Словаччини перед Євро-2024
У рамках підготовки до ЧЄ словаки зіграли в двох контрольних поєдинках. У першому на нейтральному полі з рахунком 4:0 (Ріго, Суслов, Гараслін, Стрелец) була розгромлена збірна Сан-Марино, тоді як у другому, вже домашньому матчі, з ідентичним результатом (Куцка, Боженік, автогол, Бенеш) розібралася зі збірною Уельсу.
Тренер: Франческо Кальцона (Італія)
Кальцона став керманичем словаків у липні 2022 року. Під його керівництвом команда стартувала досить невдало, не здобувши жодної перемоги в перших п'яти матчах. Проте, успіх збірної Словаччини в кваліфікації до Євро-2024 зняв усі питання щодо компетентності 55-річного італійця. Як і Тедеско, зі збірними Кальцона раніше не працював, тож цей турнір — дебютний для нього на такому високому рівні.
На рахунку спеціаліста немає жодного трофею, оскільки робота в збірній Словаччини для нього є першою в якості головного тренера. Раніше він довгий час працював асистентом Мауріціо Саррі (Перуджа, Алессандрія, Сорренто, Емполі, Наполі), Еусебіо Ді Франческо (Кальярі) і Лучано Спаллетті (теж Наполі).
Головна зірка та капітан: Мілан Шкрініар (ПСЖ)
Незважаючи на відверто не найкращий дебют у ПСЖ, центральний захисник залишається головною зіркою словацької збірної. До Парижа Шкрініар перебрався влітку 2023 року, на правах вільного агента залишивши Інтер. На успішність його першої кампанії в новому клубі значно вплинула травма, через яку Мілан уже цього року пропустив майже 3 місяці, після чого ще не встиг повернути собі постійне місце в старті. Тим не менш, у сезоні-2023/24 29-річний гравець узяв участь у 32 матчах колективу Луїса Енріке, відзначившись голом у Лізі чемпіонів.
Центральний захисник очікувано був важливою складовою успіху словаків у відборі. Він повністю відіграв 8 із 10 матчів групового етапу кваліфікації, шість разів вийшовши на поле в якості капітана команди. Перші два поєдинки відбору Шкрініар пропустив через вищезгадану травму. Капітанську пов'язку 29-річний гравець отримав від півзахисника Марека Гамшика, який влітку 2023 року завершив кар'єру. Зараз на рахунку Шкрініара 68 матчів (3 голи і 2 асисти) за збірну Словаччини.
Молода надія: Томаш Суслов (Верона)
Атакуючий півзахисник став найкращим гравцем Верони за версією її ж уболівальників у дебютному сезоні в Серії А. Спочатку Суслов приєднався до клубу на правах оренди з Гронінгена, після чого, вже взимку, італійці оформили повноцінний трансфер гравця за 1 мільйон євро. Авторитетним порталом transfermarkt плеймейкер зараз оцінюється в 7 млн.
Протягом 32 матчів чемпіонату Італії, в яких Суслов узяв участь, він відзначився 3 голами і 5 асистами. За кількістю результативних дій його перевершив лише нападник Тіджані Нослін (9), який перебрався до Верони взимку.
В контексті перебування збірної Словаччини в одній групі зі збірною України дещо варто зазначити окремо — батько Томаша (Сергій) є українцем. За свою національну команду Суслов дебютував ще в листопаді 2020-го, коли йому самому було 18 років. Зараз на рахунку 22-річного гравця 3 голи і 3 асисти в 28 матчах за збірну Словаччини.
Склад збірної Словаччини на Євро-2024 (4-3-3)
Дубравка (Ньюкасл Юнайтед) — Пекарік (Герта), Шкрініар (ПСЖ), Д'ємбер (Салернітана), Ганцко (Феєнорд) — Дуда (Верона), Лоботка (Наполі), Куцка (Слован Братислава) — Суслов (Верона), Боженик (Боавішта), Гараслін (Спарта Прага)
Шанси на перемогу збірної Словаччини в групі Е Євро-2024 — прогноз Football.ua: 3 місце
Збірна Румунії в рейтингу ФІФА
Румунія в рейтингу випереджає словаків лише на дві позиції, перебуваючи на 46-й його сходинці. Серед виключно європейських збірних румуни 23-ті.
Шлях команди на Євро-2024
За підсумками жеребкування групового етапу відбору, збірна Румунії потрапила до групи І, де також опинилися Швейцарія, Ізраїль, білорусь, Косово та Андорра. На папері, лише Ізраїль міг завадити румунам напряму вийти на Євро, але такий план вони перевиконали. Збірна Румунії фінішувала в групі першою, обійшовши Швейцарію на 5 очок (22 проти 17), а Ізраїль — на 7.
Гравці колективу Едварда Йорденеску не зазнали жодної поразки, здобувши 6 звитяг і 4 рази зігравши внічию. Забити їм вдалося 16 голів, пропустивши при цьому лише 5.
Товариські матчі збірної Румунії перед Євро-2024
За підсумками двох проведених румунами контрольних поєдинків виділити щось доволі нелегко. Спочатку, вдома, Румунія не зуміла здолати Болгарію за відносно рівної гри. Команда Йорданеску могла здобути перемогу, але голкіпер гостей Дюлгеров був проти, не дозволивши Ману реалізувати пенальті по перерві зустрічі. Після цього румунів знову підвела реалізація — вдома вони не зуміли здолати і Ліхтенштейн, завдавши в бік воріт гостей 35 ударів, з яких лише 12 прийшлися на площину.
Тренер: Едвард Йорденеску (Румунія)
Йорденеску — найдосвідченіший керманич квартету Е на рівні збірних. Румунію він очолив наприкінці січня 2022 року, встигнувши повністю відіграти з командою Лігу націй-2022/23. Для румунів вона була невдалою — колектив Йорденеску вилетів до дивізіону С, посівши четверте місце в групі з Боснією і Герцеговиною, Фінляндією та Чорногорією.
Тим не менш, нині 45-річний Едвард залишився на посаді керманича, реабілітувавшись у відборі до Євро-2024. Поразка від Колумбії (3:2) у товариському матчі в Іспанії наприкінці березня цього року була для збірної Румунії першою за 12 поєдинків. Йорденеску є третім, але ще не останнім головним тренером у групі Е чемпіонату Європи, для якого такий вагомий турнір буде дебютним.
Йорденеску виграв чемпіонат Румунії із ЧФР Клуж у сезоні-2020/21, а також двічі здобував із цим же клубом Суперкубок країни (2018/19 і 2020/21).
Головна зірка та молода надія: Раду Дрегушин (Тоттенгем)
Якщо у словаків є Шкрініар, Лоботка і ще кілька досить відомих виконавців, таких як Дубравка, Ганцко, Куцка і Пекарік, то румуни можуть на це відповісти хіба що центральним захисником Тоттенгема. До АПЛ Дрегушин перебрався взимку цього року. За нього "шпори" віддали Дженоа 25 мільйонів євро. У Лондоні Раду поки що не встиг закріпитися в якості гравця основи, але це тільки початок його шляху в Англії.
Протягом сезону-2023/24 Дрегушин узяв участь у 22 матчах Дженоа в усіх турнірах, відзначившись 2 голами і асистом. За Тоттенгем вихованець Ювентуса провів 9 матчів у чемпіонаті Англії (424 хвилин).
Саме Раду є й молодою надією румунів. Дрегушин — єдиний гравець своєї збірної, молодше 23 років. За національну команду він провів уже 17 матчів. Вболівальники можуть пригадати Влада Кірікеша, іншого румунського центрбека, який пограв за Тоттенгем (2013-2015). Він вже два роки не викликається до збірної Румунії, маючи на своєму рахунку 76 матчів за неї (найбільше серед гравців, які ще не завершили кар'єру). Так от у Дрегушина є все, щоб одного разу обійти Кірікеша, оскільки в нього попереду, найбільш імовірно, ще багато років у своїй національній команді.
Капітан: Ніколае Станчу (Дамак)
За збірну Румунії атакуючий півзахисник дебютував ще під керівництвом Ангела Йорденеску, батька нинішнього керманича команди, в березні 2016 року. Він є найдосвідченішим гравцем команди на рівні збірних. Зараз на рахунку 31-річного виконавця 14 голів і 8 асистів за Румунію у 70 матчах.
Він і центрфорвард Деніс Алібек є єдиними гравцями, які вже представляли свою збірну на чемпіонаті Європи (2016). Тоді Станчу взяв участь у 2 матчах колективу Йорденеску-старшого, відзначившись асистом.
На клубному рівні плеймейкер представляє Дамак. До Саудівської Аравії гравець перебрався восени 2023 роки, залишивши китайський Ухань Трі Таунс. У 29 матчах у всіх турнірах за новий для себе клуб Станчу відзначився 6 голами і 7 асистами. За кількістю результативних дій він був другим найкращим гравцем Дамака в сезоні-2023/24.
Склад збірної Румунії на Євро-2024 (4-2-3-1)
Молдован (Атлетіко) — Раціу (Райо Вальєкано), Дрегушин (Тоттенгем), Раковіцан (Ракув), Банку (Універсітатя) — М. Марін (Піза), Р. Марін (Емполі) — Ман (Парма), Станчу (Дамак), Хаджі (Алавес) — Дрегуш (Газіантеп)
Шанси на перемогу збірної Румунії в групі Е Євро-2024 — прогноз Football.ua: 4 місце
Збірна України в рейтингу ФІФА
"Синьо-жовті" перебувають на 22-й сходинці рейтингу. Серед виключно представників УЄФА українці йдуть 12-ми. Нагадаємо, що 20 червня рейтинг буде оновлено.
Шлях команди на Євро-2024
Україна була однією з трьох країн, якій вдалося здобути своє місце на турнірі через плей-оф. У надскладній через присутність Англії та Італії групі С групового етапу відбору до Євро українці фінішували третіми, обійшовши Північну Македонію та Мальту. Колектив Сергія Реброва боровся за прямий вихід до фінального свистка в останньому турі, але перемогти італійців у боротьбі за нього тоді не вдалося (0:0). "Синьо-жовті" набрали 14 очок, забивши 11 голів і пропустивши 8.
У півфіналі плей-оф Україна вирвала виїзну перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), до 85-ї хвилини мінімально поступаючись. У такому ж вольовому стилі команда Реброва здолала у польському Вроцлаві Ісландію (2:1), здобувши путівку на чемпіонат Європи.
Товариські матчі збірної України перед Євро-2024
Українці стартували виїзним контрольним поєдинком із Німеччиною, в якому переможця виявлено не було (0:0). Після цього "синьо-жовті" в доволі експериментальному складі поступилися полякам на виїзді (3:1). Вже сьогодні, 11 червня, Україна зустрінеться в Молдові з місцевою збірною.
Тренер: Сергій Ребров (Україна)
Товариський матч проти поляків був для 50-річного спеціаліста ювілейним. Збірну України Ребров очолив 7 червня 2023 року. З того часу команда під його керівництвом провела 12 матчів, зазнавши лише 2 поразок.
На відміну від своїх колег зі збірних Бельгії, Словаччини та Румунії, Ребров уже працював із національною командою, хоч і в ролі асистента виконувача обов'язків головного тренера Юрія Калітвінцева (серпень 2010 — квітень 2011).
У Реброва найбільша кількість трофеїв (10) з усіх керманичів колективів квартету Е. Всі вони були здобуті на клубномі рівні з Динамо (5), Ференцварошем (3) та Аль-Айном (2).
Головна зірка: Артем Довбик (Жирона)
Артем буквально за один сезон став найбільш помітним українським гравцем в Європі. Він залишив Дніпро-1 лише влітку минулого року, примудрившись під час дебютної кампанії у Ла Лізі стати найкращим її бомбардиром. У 36 матчах чемпіонату Іспанії Довбик відзначився 24 голами і 8 асистами, випередивши всіх інших гравців за кількістю результативних дій. Для Жирони 26-річний українець був головним творцем історичного виходу до Ліги чемпіонів УЄФА та здобуття "бронзи" Ла Ліги.
На Євро-2024 у Довбика буде можливість нагадати вболівальникам не з України та Швеції, що це саме він був автором надважливого голу "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу минулого розіграшу турніру. Звісно, в ході чемпіонату Європи до Артема буде прикуто багато уваги з боку різноманітних топ-клубів, тож вдалий виступ може остаточно вписати ім'я центрфорварда в трансферні списки грандів.
Зараз на рахунку Довбика 9 голів і 3 асисти в 27 матчах за збірну України.
Капітан: Андрій Ярмоленко (Динамо Київ)
Багаторічний лідер "синьо-жовтих" і взагалі один із найкращих виконавців в її історії, можливо, востаннє бере участь у такому великому турнірі. Лише він з усіх нинішніх гравців колективу Реброва брав участь у всіх чотирьох чемпіонатах Європи (включно з цим), де виступала українська збірна. На Євро-2020 Ярмоленко всі п'ять разів виходив на поле з капітанською пов'язкою. Зараз на його рахунку 46 голів і 26 асистів у 118 матчах за збірну України.
У сезоні-2023/24 правий вінгер пропустив 14 матчів Динамо через травми (загалом 15), узявши участь у 20. Протягом них Андрій відзначився 8 голами і 5 асистами. Найбільше під час уже завершеної клубної кампанії вразило те, в якій формі Ярмоленко повернувся на поле наприкінці березня цього року. З того моменту, в чемпіонаті України він відзначився результативними діями в 9 з 11 можливих поєдинків.
Тим не менш, враховуючи наявність Віктора Циганкова, Андрій навряд чи буде основним гравцем. Ймовірніше за все, капітанська пов'язка перекочує до Тараса Степаненка, якщо той, звісно, сам буде постійним гравцем стартового складу.
Молода надія: Георгій Судаков (Шахтар)
Для 21-річного атакуючого півзахисника Шахтаря цей чемпіонат Європи буде, можливо, останнім в якості представника "гірників". На Євро-2024 Судаков переслідуватиме не лише командні цілі, але й власні, адже він вже досить довго перебуває на радарах клубів топ-5 європейських чемпіонатів. Вдалий виступ на турнірі може значно вплинути як на якість пропозицій від колективів, уже зацікавлених у підписанні Георгія, так і розширити географію цих колективів, упевнивши деякі гранди, що плеймейкер "синьо-жовтих" їм все ж дуже потрібен.
На Євро-2020 Судаков був із командою, тричі залишившись на лаві запасних, але на полі не з'являвся. Зараз він буде гравцем основи, важливою складовою колективу Реброва. На рахунку Судакова наразі гол і 3 асисти в 16 матчах за збірну України.
Його 10 результативних ударів і 6 гольових передач у 34 поєдинках за Шахтар у сезоні-2023/24 допомогли "гірникам" виграти чемпіонат і Кубок України, а також дістатися 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Разом з Олександром Зубковим Судаков був другим найкращим гравцем донецького клубу за кількістю результативних дій під час уже завершеної кампанії.
Склад збірної України на Євро-2024 (4-3-3)
Лунін (Реал) — Конопля (Шахтар), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Миколенко (Евертон) — Зінченко (Арсенал), Степаненко (Шахтар), Судаков (Шахтар) — Циганков (Жирона), Довбик (Жирона), Мудрик (Челсі)
Шанси на перемогу збірної України в групі Е Євро-2024 — прогноз Football.ua: 2 місце