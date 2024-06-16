Тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд висловив думку стосовно матчу зі Словенією. 

"Ми стали надто пасивними та втратили інтенсивність", — цитує Каспера Ekstrabladet Dk. 

"Ми не змогли забити другий гол і закрити матч. Ми говорили про це в перерві, після стандартних положень може трапитися що завгодно. 

Ми не грали наполегливо, але наша гра була хорошою до середини другого тайму, коли ми контролювали матч". 

У матчі зі Словенією Данія зіграла внічию. 