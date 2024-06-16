Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 16 червня 2024 року.

На Євро-2024 в групі С відбувся матч між Словенією та Данією.

Данці забили першими — відзначився капітан і лідер команди Крістіан Еріксен. До речі, Крістіан забив на великому турнірі рівно через 1100 днів після зупинки серця на Євро-2020.

Словенці відповіли голом Еріка Янжа — 1:1. Це перша нічия на Євро-2024.

Огляд матчу:

Словенія — Данія 1:1

Голи: Янжа, 77 — Еріксен, 17



Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович (Вербич, 67), Черін, Елшнік (Целар, 75), Млакар (Станкович, 76) — Шпорар (Брекало, 90+5), Шешко (Куртич, 90+4).



Данія: Шмейхель — А. Крістенсен, Андерсен, Вестергор — Ба, Юльманн (Ділейні, 89), Гейб’єрг (Нергор, 83), Крістіансен (Меле, 78) — Еріксен — Вінд (Дольберг, 83), Гойлунн (Поульсен, 83).



Попередження: Стоянович, Целар — Юльманн