Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Перший після Оуена.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став другим гравцем в історії національної команди, який забив на чемпіонаті світу і чемпіонаті Європи до настання 21-річчя.

У неділю футболіст у віці 20 років і 353 днів відзначився в матчі 1-го туру групового раунду Євро-2024 із Сербією. Два роки тому на мундіалі в Катарі британцеві також вдалося відзначитися голом.

Першим, хто забив за англійську збірну на обох великих турнірах до того, як йому виповнився 21 рік, був Майкл Оуен (20 років і 189 днів).

Раніше повідомлялося, що Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії.