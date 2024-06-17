Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Герой матчу з Польщею підбив підсумки непростого поєдинку на Євро.

Нападник збірної Нідерландів Коді Гакпо прокоментував перемогу над Польщею (2:1) в матчі Євро.

"Важкий матч проти сильного суперника. Вони забили першими, тож довелося нелегко. Але ми створили багато добрих моментів. Думаю, ми добре зіграли загалом, але треба краще використати шанси.

Наша команда ніколи не здається, і ми маємо хороший резерв. Ми змінили всю лінію атаки. Хлопці вийшли та зіграли дуже добре. Отже, наша сила в тому числі і в нашій лаві запасних", – сказав Гакпо.