Капітан збірної Англії — про тяжку гру із Сербією.
Гаррі Кейн, gettyimages
17 червня 2024, 09:00
Форвард збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував перемогу над Сербією (1:0) в матчі Євро-2024.
"Загалом заслужена перемога, такі матчі потрібно просто пережити. Ми знали, що це буде важка гра, Сербія є серйозною загрозою, і у них є хороші гравці.
Був момент у другому таймі, коли ми виявилися замкненими у своєму штрафному майданчику і нам було важко вийти, але це була важлива перемога.
Матч був важким. У них міцна команда та гарні гравці. Ми витримали це випробування, і важливо було здобути три очки і просунутися далі. Добре, що сьогодні ми здобули перемогу", – сказав Гаррі Кейн.
Раніше повідомлялося, що Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії.