Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан збірної Англії — про тяжку гру із Сербією.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував перемогу над Сербією (1:0) в матчі Євро-2024.

"Загалом заслужена перемога, такі матчі потрібно просто пережити. Ми знали, що це буде важка гра, Сербія є серйозною загрозою, і у них є хороші гравці.

Був момент у другому таймі, коли ми виявилися замкненими у своєму штрафному майданчику і нам було важко вийти, але це була важлива перемога.

Матч був важким. У них міцна команда та гарні гравці. Ми витримали це випробування, і важливо було здобути три очки і просунутися далі. Добре, що сьогодні ми здобули перемогу", – сказав Гаррі Кейн.

Раніше повідомлялося, що Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії.